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нерухомість закордоном

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 169170171172>
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:25

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:А в Філіпінах кіко тре в топ 1%?

О знайшов, та як в Індії, буду алігархом вна Філіпінах. Супер!
https://content.knightfrank.com/research/83/documents/en/the-wealth-report-2021-7865.pdf
14 ст.

А вна неньці?

У вна немає такої держави в списку )))) Вел, Раша рахується, як СНД, але вненька ж не СНД, то х.з...

Імхо, вна неньці десь 300-400 куе.. В тебе є?

зі. Флай, а нашо вна Філі, якшо в Кенії ти з 20 куе вже вхож в 1%? А якщо привезеш 60 куе, то імхо навіть дочка презедента чи міністра твоя )))

Раша 400куе і ти в топ 1% росіян.
Румінія 300куе і в ти топ 1% румун.

Україна що, між РФ і Румунією (не географічно, а по богатству піпла)?

Ну, десь так... бо неньки в списку немає...
Враховуючи всі вхідні і довідник стеля, я так неньку і розмістив )))
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 14:17

Добрі новини...

Developer Fortis Group Holdings is close to finishing the final phase of its £90m residential scheme in Salford, with residents expected to start moving in later this month.

Adelphi Wharf is Fortis’ third newbuild housing scheme in Salford, following the completion of the 53-unit Bridgewater Gate in 2017 and the 22-unit Bridgewater Point in 2019, both on Ordsall Lane. An additional two schemes are under development at present – Fortis Quay, planned to have 898 apartments, and Bridgewater Wharf with 376 apartments.

https://www.placenorthwest.co.uk/news/c ... phi-wharf/

Нарешті закінчать це довге будівництов, здається роки 2 протермінування...
Капець, в ЮК так довго будують!!!
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:59

От такі пироги)))

https://www.marketwatch.com/story/stagf ... latestnews

Stagflationary forces are building, Roubini warns
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:36

  change_pm написав:https://www.marketwatch.com/story/stagflationary-forces-are-building-roubini-warns-11618420459?mod=mw_latestnews

Stagflationary forces are building, Roubini warns

Ну тупые.
А чего они ожидали, если весь реальный сектор закрыть по домам и разбрасывать деньги с вертолётов? Какую реакцию они ожидали?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:37

  Вкладчик1234 написав:
  change_pm написав:https://www.marketwatch.com/story/stagflationary-forces-are-building-roubini-warns-11618420459?mod=mw_latestnews

Stagflationary forces are building, Roubini warns

Ну тупые.
А чего они ожидали, если весь реальный сектор закрыть по домам и разбрасывать деньги с вертолётов? Какую реакцию они ожидали?

Китай працює
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:46

  Вкладчик1234 написав:
  change_pm написав:https://www.marketwatch.com/story/stagflationary-forces-are-building-roubini-warns-11618420459?mod=mw_latestnews

Stagflationary forces are building, Roubini warns

Ну тупые.
А чего они ожидали, если весь реальный сектор закрыть по домам и разбрасывать деньги с вертолётов? Какую реакцию они ожидали?

100500%, ти бачив обличчя Жекі Пауєла, баби Йелен, Пелосі і Байдена? Де там розум?

Там, виділене і жадібність - друкування бабла, і вони і їх спонсори на папері стають багатше...

Але проблема в тому, що вже не 2009-17 роки, Китай виріс, бакса треба менше, ціни на комоди в космосі = інфлец буде під 10% в баксі.

Я тому і пишу постійно, що хочу побачити, як Омерига обіс...ся, бо вони на це заслуговують...
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:51

  flyman написав:Китай працює

Китай працює, але вже почав замідлятись і дуже вчасно почав тушити (обмежувати ліквідність) свою фонду...

Краще падіння фонди, а не роздутого ринку нерухомості...

зі. До того ж частина того, шо ціни на комоди в космосі - це "Китай працює" )))
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 09:01

Коли ж?

Цікаво, що наші омеиганські "друзі" задаються таким самим питанням, яке колись привело до появи гілки про КРЖН:
‘When is the housing market going to crash?’ is a red-hot search on Google – here’s why

- Google reported last week that the search “When is the housing market going to crash?” had spiked 2,450% in the past month.
- At the start of this month, 42% of homes were selling for more than their list price, according to real estate brokerage Redfin. This was 16 percentage points higher than the same period a year earlier.
- “I have to admit I’m worried when I hear that. It does make me concerned,” said Frank Nothaft, CoreLogic’s chief economist.

https://www.cnbc.com/2021/04/13/when-is ... s-ask.html

Читаємо і проникаємося проблемами омериканців )))
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 09:05

  change_pm написав:100500%, ти бачив обличчя Жекі Пауєла, баби Йелен, Пелосі і Байдена? Де там розум?

Там, виділене і жадібність - друкування бабла, і вони і їх спонсори на папері стають багатше...

Але проблема в тому, що вже не 2009-17 роки, Китай виріс, бакса треба менше, ціни на комоди в космосі = інфлец буде під 10% в баксі.

Я тому і пишу постійно, що хочу побачити, як Омерига обіс...ся, бо вони на це заслуговують...

Обісцикатися вони будуть потрішки, та і то в памперси, так щоб не видко було.
Ти навіть не здогадаєшся.
І в один день "закат Омериги" чи "крах долара" ти не зобачиш, і не відомо чи доживуть твої онуки до цієї події вселеньського масштабу.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 09:19

  flyman написав:
  change_pm написав:100500%, ти бачив обличчя Жекі Пауєла, баби Йелен, Пелосі і Байдена? Де там розум?

Там, виділене і жадібність - друкування бабла, і вони і їх спонсори на папері стають багатше...

Але проблема в тому, що вже не 2009-17 роки, Китай виріс, бакса треба менше, ціни на комоди в космосі = інфлец буде під 10% в баксі.

Я тому і пишу постійно, що хочу побачити, як Омерига обіс...ся, бо вони на це заслуговують...

Обісцикатися вони будуть потрішки, та і то в памперси, так щоб не видко було.
Ти навіть не здогадаєшся.
І в один день "закат Омериги" чи "крах долара" ти не зобачиш, і не відомо чи доживуть твої онуки до цієї події вселеньського масштабу.

Невідомо чи ми довго проживемо...?! )))

Я так бачу, ти не помітив, як пришвидшились події і час? Всього за рік на амерфонді пройшло з часу одного з найбльших падінь, а вже все пучком.

Раніш на досягнення такого результату пішло б 2-3-4 років, то якщо наразі такий швидкій ріст, то чому ми не можемо пришвидшено прийти в стагфляцію?

За інфляцією прийде підняття ставки, і багато-багато банкрутств фірм-зомбі і держав-зомбі = повноцінний економічний кризис, тільки друкувати більше так не вийде, бо друк бабла вже не допомагає...

зі. Мені взагалі пофіг, як і шо буде, айм вел діверсіфайд )))
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