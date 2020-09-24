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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 кві, 2021 09:23
Є час? Подивіться...
Передумав...
Востаннє редагувалось change_pm в П'ят 16 кві, 2021 09:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 09:32
Проста офігеть!!!
Для того щоб підтримати ринок нерухомості в ЮК, великі баник запускають іпотеку з офігенськими умовами - перший внесок 5%...
От чесно, навіть не знаю, що сказати... Ну, крім того, якшо ти наразі в кеші, ти лох...
А от які наслідки всьго цього будуть?!
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