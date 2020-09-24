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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 169170171172
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 09:23

Є час? Подивіться...

Передумав...
Востаннє редагувалось change_pm в П'ят 16 кві, 2021 09:33, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 09:32

Проста офігеть!!!

Big mortgage lenders including Lloyds, NatWest, Santander, Barclays and HSBC prepare to launch wave of ultra-low 5% deposit deals for homes up to £600,000 in bid to kick-start the property market

https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... deals.html

Для того щоб підтримати ринок нерухомості в ЮК, великі баник запускають іпотеку з офігенськими умовами - перший внесок 5%...

От чесно, навіть не знаю, що сказати... Ну, крім того, якшо ти наразі в кеші, ти лох...

А от які наслідки всьго цього будуть?!
change_pm
 
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  #<1 ... 169170171172
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