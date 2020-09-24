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change_pm написав:100500%, ти бачив обличчя Жекі Пауєла, баби Йелен, Пелосі і Байдена? Де там розум?
Там, виділене і жадібність - друкування бабла, і вони і їх спонсори на папері стають багатше...
Але проблема в тому, що вже не 2009-17 роки, Китай виріс, бакса треба менше, ціни на комоди в космосі = інфлец буде під 10% в баксі.
Я тому і пишу постійно, що хочу побачити, як Омерига обіс...ся, бо вони на це заслуговують...
Обісцикатися вони будуть потрішки, та і то в памперси, так щоб не видко було. Ти навіть не здогадаєшся. І в один день "закат Омериги" чи "крах долара" ти не зобачиш, і не відомо чи доживуть твої онуки до цієї події вселеньського масштабу.
Невідомо чи ми довго проживемо...?! )))
Я так бачу, ти не помітив, як пришвидшились події і час? Всього за рік на амерфонді пройшло з часу одного з найбльших падінь, а вже все пучком.
Раніш на досягнення такого результату пішло б 2-3-4 років, то якщо наразі такий швидкій ріст, то чому ми не можемо пришвидшено прийти в стагфляцію?
За інфляцією прийде підняття ставки, і багато-багато банкрутств фірм-зомбі і держав-зомбі = повноцінний економічний кризис, тільки друкувати більше так не вийде, бо друк бабла вже не допомагає...
зі. Мені взагалі пофіг, як і шо буде, айм вел діверсіфайд )))
mi2 крім цього, в мене непереборна відчуття, що відбувавя фазовий перехід на вищу орбіту, тре лише додати зусиль щоб закріпитися (тіпа як плацдарм-цоколь на оКРЖН із подальшим оточенням сам знаєш чого) і готуватися до (наступної кризи) нового фазового переходу
flyman написав:крім цього, в мене непереборна відчуття, що відбувавя фазовий перехід на вищу орбіту, тре лише додати зусиль щоб закріпитися (тіпа як плацдарм-цоколь на оКРЖН із подальшим оточенням сам знаєш чого) і готуватися до (наступної кризи) нового фазового переходу
Саме про це нам Пауел і говорить постійно, і не тільки він.
Вони хотять інфляцію, але реально буде неприємно, коли інфлец буде за 3-5% в рік по баксу з депозитами під 1% по ньому ж...
Навіть і не знаю, може придивитись ще до однієї квартири в розстрочку на Альбіоні?!...