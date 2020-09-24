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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 169170171172
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 09:23

Є час? Подивіться...

Передумав...
Востаннє редагувалось change_pm в П'ят 16 кві, 2021 09:33, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 09:32

Проста офігеть!!!

Big mortgage lenders including Lloyds, NatWest, Santander, Barclays and HSBC prepare to launch wave of ultra-low 5% deposit deals for homes up to £600,000 in bid to kick-start the property market

https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... deals.html

Для того щоб підтримати ринок нерухомості в ЮК, великі баник запускають іпотеку з офігенськими умовами - перший внесок 5%...

От чесно, навіть не знаю, що сказати... Ну, крім того, якшо ти наразі в кеші, ти лох...

А от які наслідки всьго цього будуть?!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:24

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:100500%, ти бачив обличчя Жекі Пауєла, баби Йелен, Пелосі і Байдена? Де там розум?

Там, виділене і жадібність - друкування бабла, і вони і їх спонсори на папері стають багатше...

Але проблема в тому, що вже не 2009-17 роки, Китай виріс, бакса треба менше, ціни на комоди в космосі = інфлец буде під 10% в баксі.

Я тому і пишу постійно, що хочу побачити, як Омерига обіс...ся, бо вони на це заслуговують...

Обісцикатися вони будуть потрішки, та і то в памперси, так щоб не видко було.
Ти навіть не здогадаєшся.
І в один день "закат Омериги" чи "крах долара" ти не зобачиш, і не відомо чи доживуть твої онуки до цієї події вселеньського масштабу.

Невідомо чи ми довго проживемо...?! )))

Я так бачу, ти не помітив, як пришвидшились події і час? Всього за рік на амерфонді пройшло з часу одного з найбльших падінь, а вже все пучком.

Раніш на досягнення такого результату пішло б 2-3-4 років, то якщо наразі такий швидкій ріст, то чому ми не можемо пришвидшено прийти в стагфляцію?

За інфляцією прийде підняття ставки, і багато-багато банкрутств фірм-зомбі і держав-зомбі = повноцінний економічний кризис, тільки друкувати більше так не вийде, бо друк бабла вже не допомагає...

зі. Мені взагалі пофіг, як і шо буде, айм вел діверсіфайд )))

mi2
крім цього, в мене непереборна відчуття, що відбувавя фазовий перехід на вищу орбіту, тре лише додати зусиль щоб закріпитися (тіпа як плацдарм-цоколь на оКРЖН із подальшим оточенням сам знаєш чого) і готуватися до (наступної кризи) нового фазового переходу
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:28

  change_pm написав:
Big mortgage lenders including Lloyds, NatWest, Santander, Barclays and HSBC prepare to launch wave of ultra-low 5% deposit deals for homes up to £600,000 in bid to kick-start the property market

https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... deals.html

Для того щоб підтримати ринок нерухомості в ЮК, великі баник запускають іпотеку з офігенськими умовами - перший внесок 5%...

От чесно, навіть не знаю, що сказати... Ну, крім того, якшо ти наразі в кеші, ти лох...

А от які наслідки всьго цього будуть?!

підкладають грунт під 2008 дежаву ... але це вже років так за 5..8 після того, як розгребуть наслідки ковідла
flyman
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2
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:44

  flyman написав:
  change_pm написав:
Big mortgage lenders including Lloyds, NatWest, Santander, Barclays and HSBC prepare to launch wave of ultra-low 5% deposit deals for homes up to £600,000 in bid to kick-start the property market

https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... deals.html

Для того щоб підтримати ринок нерухомості в ЮК, великі баник запускають іпотеку з офігенськими умовами - перший внесок 5%...

От чесно, навіть не знаю, що сказати... Ну, крім того, якшо ти наразі в кеші, ти лох...

А от які наслідки всьго цього будуть?!

підкладають грунт під 2008 дежаву ... але це вже років так за 5..8 після того, як розгребуть наслідки ковідла

Я ж не проста так запитав, чи немає у нас відчуття, що рух подій пришвидшився?

Якщо ріалі так, то в нас навряд чи є 5-8 років... Все буде набагато швидше...

зі. Прикольно дивитись на потуги Китаю зі строком годністі грошей, але в той же час ніфіга не прикольно, якщо це твоя потом і кров"ю зароблена "капуста"...

Я на 100% певен, що експеримент з цифровою з терміном валідності валютою, дуже сподобається Центрабанкам..

І на 100500% певен, шо нам цей експерімент не сподобається, якщо ти займаєш активну життеву позицію і вкалуєш...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:48

  flyman написав:крім цього, в мене непереборна відчуття, що відбувавя фазовий перехід на вищу орбіту, тре лише додати зусиль щоб закріпитися (тіпа як плацдарм-цоколь на оКРЖН із подальшим оточенням сам знаєш чого) і готуватися до (наступної кризи) нового фазового переходу

Саме про це нам Пауел і говорить постійно, і не тільки він.

Вони хотять інфляцію, але реально буде неприємно, коли інфлец буде за 3-5% в рік по баксу з депозитами під 1% по ньому ж...

Навіть і не знаю, може придивитись ще до однієї квартири в розстрочку на Альбіоні?!...

Дуже не хочеться, щоб бабки інфлец зіжрав....
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