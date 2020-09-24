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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:53
change_pm написав:
Тут тобі складно щось відповісти... але спробую...
Подивись на ціновий графік нерухомості вищеназваних країн з 2008 року в доларі, отримаєш відповідь - це раз.
Два - це законодавство по захисту власності.
Три - це історія країн і як там було з власностю.
Чотири - ефект масштата:
- маєш 2-3 квартири, які обслуговуються однією осблуговуючою компанією, маєш менші витрати.
- заповнюєш одну податкову декларацію, а не вишукуєш, які ж там зміни в законодавстві трапились.
- не мудохаєшся з різними мовами.
- користуєшся привабливим податковим законодавством і так далі.
зі. Але тобі того поняти не дано )))
Відповідь на відповідь:
там добре тим, хто жив хоча б від середньовіччя, і з покоління в покоління: копієчка до копієчки, комірка до кавалірки.
А ще краще, якщо були колонії, яких можна було грабувати і впарювати шкляні буси аборигенам.
От там можна собі жити і насолоджуватися лайф-ворк балансом, отримуючи свої 2КУєвро чистими і ні про що не думати. Дауншифтитися і йти у творчу відпустку на роки.
А от понаїхамом туда пертися в надії піймати Бога за бороду. Не знаю, чи варто.
Вчора ж сам постив табличку, скільки тре лямів нікомунепотрібних, щоб умовно попасти в топчик 1%
Так що для нас Філіпіни, Індія, Індонезія, Камбоджа, Тайланд, В"єтнам.. або Болгарія, Румунія, Португалія ... Колумбія, Еквадор, Мексика ...
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flyman
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:05
flyman написав: change_pm написав:
Тут тобі складно щось відповісти... але спробую...
Подивись на ціновий графік нерухомості вищеназваних країн з 2008 року в доларі, отримаєш відповідь - це раз.
Два - це законодавство по захисту власності.
Три - це історія країн і як там було з власностю.
Чотири - ефект масштата:
- маєш 2-3 квартири, які обслуговуються однією осблуговуючою компанією, маєш менші витрати.
- заповнюєш одну податкову декларацію, а не вишукуєш, які ж там зміни в законодавстві трапились.
- не мудохаєшся з різними мовами.
- користуєшся привабливим податковим законодавством і так далі.
зі. Але тобі того поняти не дано )))
Відповідь на відповідь:
там добре тим, хто жив хоча б від середньовіччя, і з покоління в покоління: копієчка до копієчки, комірка до кавалірки.
А ще краще, якщо були колонії, яких можна було грабувати і впарювати шкляні буси аборигенам.
От там можна собі жити і насолоджуватися лайф-ворк балансом, отримуючи свої 2КУєвро чистими і ні про що не думати. Дауншифтитися і йти у творчу відпустку на роки.
А от понаїхамом туда пертися в надії піймати Бога за бороду. Не знаю, чи варто. Вчора ж сам постив табличку, скільки тре лямів нікомунепотрібних, щоб умовно попасти в топчик 1%
Так що для нас Філіпіни, Індія, Індонезія, Камбоджа, Тайланд, В"єтнам.. або Болгарія, Румунія, Португалія ... Колумбія, Еквадор, Мексика ...
Так і було, і всім цілеспрямованим побажав стати ТОПчиком в ЮК...
І для цього не обов"язково бути і жити в ЮК, просто можна обрастати там активами тишком-нишком, а самому жити в країні, де твій альбіонівський ТОПчик робить тебе 0,01% ТОП ))))
Тепер компредне?
зі. Я з самого початку писанини на цій гілці це проповєдую )))
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change_pm
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