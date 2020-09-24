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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 171172173174>
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:53

  change_pm написав:Тут тобі складно щось відповісти... але спробую...

Подивись на ціновий графік нерухомості вищеназваних країн з 2008 року в доларі, отримаєш відповідь - це раз.

Два - це законодавство по захисту власності.

Три - це історія країн і як там було з власностю.

Чотири - ефект масштата:
- маєш 2-3 квартири, які обслуговуються однією осблуговуючою компанією, маєш менші витрати.
- заповнюєш одну податкову декларацію, а не вишукуєш, які ж там зміни в законодавстві трапились.
- не мудохаєшся з різними мовами.
- користуєшся привабливим податковим законодавством і так далі.

зі. Але тобі того поняти не дано )))

Відповідь на відповідь:
там добре тим, хто жив хоча б від середньовіччя, і з покоління в покоління: копієчка до копієчки, комірка до кавалірки.

А ще краще, якщо були колонії, яких можна було грабувати і впарювати шкляні буси аборигенам.

От там можна собі жити і насолоджуватися лайф-ворк балансом, отримуючи свої 2КУєвро чистими і ні про що не думати. Дауншифтитися і йти у творчу відпустку на роки.

А от понаїхамом туда пертися в надії піймати Бога за бороду. Не знаю, чи варто.

Вчора ж сам постив табличку, скільки тре лямів нікомунепотрібних, щоб умовно попасти в топчик 1%

Так що для нас Філіпіни, Індія, Індонезія, Камбоджа, Тайланд, В"єтнам.. або Болгарія, Румунія, Португалія ... Колумбія, Еквадор, Мексика ...
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:05

  flyman написав:
  change_pm написав:Тут тобі складно щось відповісти... але спробую...

Подивись на ціновий графік нерухомості вищеназваних країн з 2008 року в доларі, отримаєш відповідь - це раз.

Два - це законодавство по захисту власності.

Три - це історія країн і як там було з власностю.

Чотири - ефект масштата:
- маєш 2-3 квартири, які обслуговуються однією осблуговуючою компанією, маєш менші витрати.
- заповнюєш одну податкову декларацію, а не вишукуєш, які ж там зміни в законодавстві трапились.
- не мудохаєшся з різними мовами.
- користуєшся привабливим податковим законодавством і так далі.

зі. Але тобі того поняти не дано )))

Відповідь на відповідь:
там добре тим, хто жив хоча б від середньовіччя, і з покоління в покоління: копієчка до копієчки, комірка до кавалірки.

А ще краще, якщо були колонії, яких можна було грабувати і впарювати шкляні буси аборигенам.

От там можна собі жити і насолоджуватися лайф-ворк балансом, отримуючи свої 2КУєвро чистими і ні про що не думати. Дауншифтитися і йти у творчу відпустку на роки.

А от понаїхамом туда пертися в надії піймати Бога за бороду. Не знаю, чи варто.

Вчора ж сам постив табличку, скільки тре лямів нікомунепотрібних, щоб умовно попасти в топчик 1%

Так що для нас Філіпіни, Індія, Індонезія, Камбоджа, Тайланд, В"єтнам.. або Болгарія, Румунія, Португалія ... Колумбія, Еквадор, Мексика ...

Так і було, і всім цілеспрямованим побажав стати ТОПчиком в ЮК...

І для цього не обов"язково бути і жити в ЮК, просто можна обрастати там активами тишком-нишком, а самому жити в країні, де твій альбіонівський ТОПчик робить тебе 0,01% ТОП ))))

Тепер компредне?

зі. Я з самого початку писанини на цій гілці це проповєдую )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:04

вони казали...

Вони казали, купляючи акції, ти купляєш долю в бізнесі....

There’s a single New Jersey deli doing $35,000 in sales valued at $100 million in the stock market

https://twitter.com/CNBC/status/1382780772474576903

йо, омерига всіх низвела на свій рівень по Задорнову... (((

зі. Нагадаю фразу - не сперечайтесь з ідіотами, вони загонять вас на свій рівень, а потім задавлять досвідом...

ззі. Нагадаю, PE S&P500 наразі 42*, якщо порахувати дохідність нерухомості в 8% річних, то P&E нерухомості 12,5 = то де БУЛЬБАШКА?

* https://www.multpl.com/s-p-500-pe-ratio
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:05

  change_pm написав:І для цього не обов"язково бути і жити в ЮК, просто можна обрастати там активами тишком-нишком, а самому жити в країні, де твій альбіонівський ТОПчик робить тебе 0,01% ТОП ))))

Тепер компредне?

зі. Я з самого початку писанини на цій гілці це проповєдую )))

капіско

заробляти на полуницях в Польщі (SA) і вкладати в хати в Тернополі (UK)

думаєш королева погодить тобі амністію під 2,5% через купівлю королівських аблігаций?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:12

  flyman написав:
  change_pm написав:І для цього не обов"язково бути і жити в ЮК, просто можна обрастати там активами тишком-нишком, а самому жити в країні, де твій альбіонівський ТОПчик робить тебе 0,01% ТОП ))))

Тепер компредне?

зі. Я з самого початку писанини на цій гілці це проповєдую )))

капіско

заробляти на полуницях в Польщі (SA) і вкладати в хати в Тернополі (UK)

думаєш королева погодить тобі амністію під 2,5% через купівлю королівських аблігаций?

канішна... а якщо ні, тоді Кенія чекає )))

зі. Я колись був на тренінгу, і там були дівчатка з Африки (Кенія, Нігерія)...
Ну, що сказати, хм... нічого так ))))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:17

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:І для цього не обов"язково бути і жити в ЮК, просто можна обрастати там активами тишком-нишком, а самому жити в країні, де твій альбіонівський ТОПчик робить тебе 0,01% ТОП ))))

Тепер компредне?

зі. Я з самого початку писанини на цій гілці це проповєдую )))

капіско

заробляти на полуницях в Польщі (SA) і вкладати в хати в Тернополі (UK)

думаєш королева погодить тобі амністію під 2,5% через купівлю королівських аблігаций?

канішна... а якщо ні, тоді Кенія чекає )))

зі. Я колись був на тренінгу, і там були дівчатка з Африки (Кенія, Нігерія)...
Ну, що сказати, хм... нічого так ))))

там якщо маєш холодильник (навіть не робочий), то вже ти середній клас, не менше, а якщо в ньому кожен день свіжа ковбаса, то, однозначно, багата людина
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 16 кві, 2021 16:19, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:18

не росте....ука...кокос ))))



можна дивитись все, але мій натяк з 7:00 хвилини... про Тайвань..
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:23

  change_pm написав:канішна... а якщо ні, тоді Кенія чекає )))

зі. Я колись був на тренінгу, і там були дівчатка з Африки (Кенія, Нігерія)...
Ну, що сказати, хм... нічого так ))))

  flyman написав:там якщо маєш холодильник (навіть не робочий), то вже ти середній клас, не менше, а якщо в ньому кожен день свіжа ковбаса, то, однозначно, багата людина

оооо, так а я ж про шчо?!

Он твій співрозмовник по сусідній гілці, виставляє фото ковбаски, реально багатий парубок!!! )))

зі. Кенія = зе бест дауншифтінг дестінейшн )))
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:27

  change_pm написав:
  change_pm написав:канішна... а якщо ні, тоді Кенія чекає )))

зі. Я колись був на тренінгу, і там були дівчатка з Африки (Кенія, Нігерія)...
Ну, що сказати, хм... нічого так ))))

  flyman написав:там якщо маєш холодильник (навіть не робочий), то вже ти середній клас, не менше, а якщо в ньому кожен день свіжа ковбаса, то, однозначно, багата людина

оооо, так а я ж про шчо?!

Он твій співрозмовник по сусідній гілці, виставляє фото ковбаски, реально багатий парубок!!! )))

зі. Кенія = зе бест дауншифтінг дестінейшн )))

ато, ковбаса це сила, а не якась там петрушка чи окріп, що дешве всіх хіба у акурта

В класика:
"жуй рябчики" - буржуй,
а не "їж петрушку - капіталіст"
чи "пий йогурти - фінансова акула"!
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:35

Про нерухомість не закордоном...

https://twitter.com/taxfreelt/status/13 ... 2877151234

дивіться посилання...
change_pm
 
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