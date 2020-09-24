Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Тут тобі складно щось відповісти... але спробую...
Подивись на ціновий графік нерухомості вищеназваних країн з 2008 року в доларі, отримаєш відповідь - це раз.
Два - це законодавство по захисту власності.
Три - це історія країн і як там було з власностю.
Чотири - ефект масштата: - маєш 2-3 квартири, які обслуговуються однією осблуговуючою компанією, маєш менші витрати. - заповнюєш одну податкову декларацію, а не вишукуєш, які ж там зміни в законодавстві трапились. - не мудохаєшся з різними мовами. - користуєшся привабливим податковим законодавством і так далі.
зі. Але тобі того поняти не дано )))
Відповідь на відповідь: там добре тим, хто жив хоча б від середньовіччя, і з покоління в покоління: копієчка до копієчки, комірка до кавалірки.
А ще краще, якщо були колонії, яких можна було грабувати і впарювати шкляні буси аборигенам.
От там можна собі жити і насолоджуватися лайф-ворк балансом, отримуючи свої 2КУєвро чистими і ні про що не думати. Дауншифтитися і йти у творчу відпустку на роки.
А от понаїхамом туда пертися в надії піймати Бога за бороду. Не знаю, чи варто.
Вчора ж сам постив табличку, скільки тре лямів нікомунепотрібних, щоб умовно попасти в топчик 1%
Так що для нас Філіпіни, Індія, Індонезія, Камбоджа, Тайланд, В"єтнам.. або Болгарія, Румунія, Португалія ... Колумбія, Еквадор, Мексика ...
change_pm написав:Тут тобі складно щось відповісти... але спробую...
Подивись на ціновий графік нерухомості вищеназваних країн з 2008 року в доларі, отримаєш відповідь - це раз.
Два - це законодавство по захисту власності.
Три - це історія країн і як там було з власностю.
Чотири - ефект масштата: - маєш 2-3 квартири, які обслуговуються однією осблуговуючою компанією, маєш менші витрати. - заповнюєш одну податкову декларацію, а не вишукуєш, які ж там зміни в законодавстві трапились. - не мудохаєшся з різними мовами. - користуєшся привабливим податковим законодавством і так далі.
зі. Але тобі того поняти не дано )))
Відповідь на відповідь: там добре тим, хто жив хоча б від середньовіччя, і з покоління в покоління: копієчка до копієчки, комірка до кавалірки.
А ще краще, якщо були колонії, яких можна було грабувати і впарювати шкляні буси аборигенам.
От там можна собі жити і насолоджуватися лайф-ворк балансом, отримуючи свої 2КУєвро чистими і ні про що не думати. Дауншифтитися і йти у творчу відпустку на роки.
А от понаїхамом туда пертися в надії піймати Бога за бороду. Не знаю, чи варто.
Вчора ж сам постив табличку, скільки тре лямів нікомунепотрібних, щоб умовно попасти в топчик 1%
Так що для нас Філіпіни, Індія, Індонезія, Камбоджа, Тайланд, В"єтнам.. або Болгарія, Румунія, Португалія ... Колумбія, Еквадор, Мексика ...
Так і було, і всім цілеспрямованим побажав стати ТОПчиком в ЮК...
І для цього не обов"язково бути і жити в ЮК, просто можна обрастати там активами тишком-нишком, а самому жити в країні, де твій альбіонівський ТОПчик робить тебе 0,01% ТОП ))))
Тепер компредне?
зі. Я з самого початку писанини на цій гілці це проповєдую )))