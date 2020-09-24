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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 171172173174
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:38

  change_pm написав:зі. Прикольно дивитись на потуги Китаю зі строком годністі грошей, але в той же час ніфіга не прикольно, якщо це твоя потом і кров"ю зароблена "капуста"...

Я на 100% певен, що експеримент з цифровою з терміном валідності валютою, дуже сподобається Центрабанкам..

І на 100500% певен, шо нам цей експерімент не сподобається, якщо ти займаєш активну життеву позицію і вкалуєш...

Всё можно сделать намного проще (и уже делается):
просто не отключать станок.
И тогда накопления и заначки сгорают в инфляции быстрее, чем успевают накапливаться.
При этом цены на активы растут - и их обладатели становятся богаче.
А у кого активов не было - не будет даже теоретического шанса их приобрести из-за роста цен.

Богатые становятся богаче. Бедные - беднее.
Причём "средний класс" будет смещаться к бедным, т.к. особыми активами не обладает, и живёт в основном в кредит
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:45

  Вкладчик1234 написав:
  change_pm написав:зі. Прикольно дивитись на потуги Китаю зі строком годністі грошей, але в той же час ніфіга не прикольно, якщо це твоя потом і кров"ю зароблена "капуста"...

Я на 100% певен, що експеримент з цифровою з терміном валідності валютою, дуже сподобається Центрабанкам..

І на 100500% певен, шо нам цей експерімент не сподобається, якщо ти займаєш активну життеву позицію і вкалуєш...

Всё можно сделать намного проще (и уже делается):
просто не отключать станок.
И тогда накомления и заначки сгорают в инфляции быстрее, чем успевают накапливаться.
При этом цены на активы растут - и их обладатели становятся богаче.
А у кого активов не было - не будет даже теоретического шанса их приобрести из-за роста цен.

Богатые становятся богаче. Бедные - беднее.
Причём "средний класс" будет смещаться к бедным, т.к. особыми активами не обладает, и живёт в основном в кредит

Ну поки цей наратив і переважає...

Але з таким дефіцитом бюджету, треба чи починати фінансувати дефіцит зі станку, що в приниці і відбувається частково, чи притормажувати друкувати, бо ніхто не займе...

А потім ніхто за бакс і не продасть... бо нафіг віддавати щось за свіженадрукований, який через дінь буде дешевше?

Шо там нас тоді чекає? Золотий стандарт?

зі. Вкладення в активи (які?) ще варто робити? Чи вже усе, розлаблятись і насолоджуватись?
change_pm
 
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  #<1 ... 171172173174
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