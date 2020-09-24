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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 171172173174
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:38

  change_pm написав:зі. Прикольно дивитись на потуги Китаю зі строком годністі грошей, але в той же час ніфіга не прикольно, якщо це твоя потом і кров"ю зароблена "капуста"...

Я на 100% певен, що експеримент з цифровою з терміном валідності валютою, дуже сподобається Центрабанкам..

І на 100500% певен, шо нам цей експерімент не сподобається, якщо ти займаєш активну життеву позицію і вкалуєш...

Всё можно сделать намного проще (и уже делается):
просто не отключать станок.
И тогда накопления и заначки сгорают в инфляции быстрее, чем успевают накапливаться.
При этом цены на активы растут - и их обладатели становятся богаче.
А у кого активов не было - не будет даже теоретического шанса их приобрести из-за роста цен.

Богатые становятся богаче. Бедные - беднее.
Причём "средний класс" будет смещаться к бедным, т.к. особыми активами не обладает, и живёт в основном в кредит
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:45

  Вкладчик1234 написав:
  change_pm написав:зі. Прикольно дивитись на потуги Китаю зі строком годністі грошей, але в той же час ніфіга не прикольно, якщо це твоя потом і кров"ю зароблена "капуста"...

Я на 100% певен, що експеримент з цифровою з терміном валідності валютою, дуже сподобається Центрабанкам..

І на 100500% певен, шо нам цей експерімент не сподобається, якщо ти займаєш активну життеву позицію і вкалуєш...

Всё можно сделать намного проще (и уже делается):
просто не отключать станок.
И тогда накомления и заначки сгорают в инфляции быстрее, чем успевают накапливаться.
При этом цены на активы растут - и их обладатели становятся богаче.
А у кого активов не было - не будет даже теоретического шанса их приобрести из-за роста цен.

Богатые становятся богаче. Бедные - беднее.
Причём "средний класс" будет смещаться к бедным, т.к. особыми активами не обладает, и живёт в основном в кредит

Ну поки цей наратив і переважає...

Але з таким дефіцитом бюджету, треба чи починати фінансувати дефіцит зі станку, що в приниці і відбувається частково, чи притормажувати друкувати, бо ніхто не займе...

А потім ніхто за бакс і не продасть... бо нафіг віддавати щось за свіженадрукований, який через дінь буде дешевше?

Шо там нас тоді чекає? Золотий стандарт?

зі. Вкладення в активи (які?) ще варто робити? Чи вже усе, розлаблятись і насолоджуватись?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 08:09

От такі справи з криптою....

Спасайте ваші грощі...
U.S. TREASURY TO CHARGE SEVERAL FINANCIAL INSTITUTIONS FOR MONEY LAUNDERING USING CRYPTOCURRENCIES -SOURCES

https://twitter.com/Fxhedgers
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 08:16

Every time Powell mentions the homeless camp a reporter should ask him about size of his personal all long index portfolio gains since he launched unlimited QE & then demand he explain how the Fed’s policies don’t add to inequality.

But no interviewer has the balls to do that.

https://twitter.com/NorthmanTrader/stat ... 1727541261
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 08:19

Ти просто Задорнова не слухав, Свен...

I find it impressive how supposedly extremely smart people continue to fail to connect the dots with monetary policy.
Perhaps they do, but don’t want to rock the boat that has floated them to the top of the wealth gap.

https://twitter.com/NorthmanTrader/stat ... 9631742979

зі. Якщо б слухав, то зрозумів би левел оф зейр смартнес ))))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 09:02

З просторів інтернету... ((((

Думаю, весной 1914 примерно с такой же частотой сыпались новости о разном пиздеце, но все думали: ну не, ну не может быть войны

Мене непокоїть ситуйовина:

- Рашу з усіх боків обклали і можуть так зробити, що в них не буде вибору, стріляти чи ні...
- Згадую таке, бачив в фільмі, крису садять у відро, відро до живота жертви, відро гріють... От у мене таке сам враження, що відро наразі формують, криса = путєн, живот (ну, ви знаєте мою точку зору, хто такий живот)
- Так ось, животу звичайно зброї надають, але на цьому вся допомога і скінчиться, а далі самі-все самі...

зі. Звичайно, потім і свіфт відключать, і страшні санкції введуть, але померлі тисячі будуть не чехі, словаки чи американці, а наші брати і сестри...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 09:25

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  change_pm написав:а далі самі-все самі...
а далі тоді Польща та інші дуже швидко))
Мизантрóп
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