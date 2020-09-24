Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 кві, 2021 11:16
Мальдивы будут делать прививку иностранным туристам по прилету https://www.tourprom.ru/news/49958/
зі. Всі на Мольдіви...
change_pm
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Додано: Нед 18 кві, 2021 11:18
Вкладчик1234 написав:
"Патриоты" бдят за чистотой ленты.
Не дай б-г кто-то усомнится в правдивости официальной пропаганды. Мгновенное удаление
так це стара пєстня: "ібо Путєн нападьот" (волк укусіт за бочок)
flyman
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