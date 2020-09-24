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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 172173174175
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:16

Счастя то яке!!! )))

Мальдивы будут делать прививку иностранным туристам по прилету

https://www.tourprom.ru/news/49958/
зі. Всі на Мольдіви...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:18

  Вкладчик1234 написав:"Патриоты" бдят за чистотой ленты.
Не дай б-г кто-то усомнится в правдивости официальной пропаганды. Мгновенное удаление :)

так це стара пєстня: "ібо Путєн нападьот" (волк укусіт за бочок)
flyman
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