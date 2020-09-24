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Real estate investor who shorted subprime mortgages says this housing boom is in a bubble, too
A real estate investor who made a fortune shorting subprime mortgages more than a decade ago told CNBC on Friday he believes the current housing market is in a bubble.
“Absolutely. I think we’re in an omni-bubble. How long does it last? It depends. How long do you keep the faucet open and this money running?” billionaire Jeff Greene said on “Power Lunch.”
“There’s just so much money in corporate balance sheets ... and people’s balance sheets and their bank accounts that it’s just driven prices of everything higher, but at some point, this has to stop,” Greene said.
Слышали что Байден ввел "санкции" против 28 биткоин-кошельков?
Это или очень умно, или очень тупо. Варианты: 1. Они надеются остановить транзакции по этим кошелькам? Тю, ну так не проблема создать другие 2. Будут автоматически шкварить все кошельки, которые имели вход-выход с этих, и так до N-колена, чем фактически запретят или выведут из оборота значительную часть битков (они там все уже наверно замазались-перемазались в миксерах, и "связь" можно найти любого с любым)
На текущей стадии рынке, где все правы и никто не ошибается, бессмысленно пытаться быть “правильным” продуктом.
На этом рынке, где скамы растут в цене так же (или даже больше), как и инновационные проекты, тру-разработчики становятся демотивированными.
На этом рынке выпускать продукт без токена бессмысленно, вы не можете привлечь капитал, вы не можете создать сообщество, и продукт не может стоять на своих собственных достоинствах.
На этом рынке, если вы не выпустите токен, ваш код будет форкнут в течение 24 часов командой анонимов, и токен будет добавлен.
Тогда вам скажут, насколько форк лучше вашей собственной работы.
Этот рынок вознаграждает мошенников и подражателей.
Я говорил с инвесторами: когда VC говорят, что они вложили в проект, что они 100% знают это скам, они комментируют: “Ой, а мы не упоминаем или публично поддерживаем их”, и они будут защищать свою позицию: “проект собрал бы денег в любом случае, мы не собираемся отказываться от бесплатных денег”.
Это состояние рынка, где мошенничество поддерживается, потому что оно рассматривается как “свободные деньги”.
Инновации сдерживаются, потому что новаторы слишком боятся выпускать, или они вынуждены выпускать с помощью токена, тогда они тратят 99% своего времени на то, чтобы сосредоточиться на токене, а не на продукте.
Есть несколько проектов, к которым я испытываю огромное уважение, но они перешли от попыток внедрять инновации к тому, чтобы просто выпускать новый токен каждую неделю, чтобы увеличить свою ценность.
Я знаю, что у трейдеров и инвесторов есть поговорка: “хочешь быть богатым или хочешь быть правым”.
Я никогда не понимал этого высказывания, но в конце концов понял. К сожалению, я хочу быть прав.
Меня расстраивает то, что у меня есть 4 новых готовых продукта, но я слишком боюсь запускать любой из них, потому что знаю, что они просто будут форкнуты с помощью токенов. И не думаю, что я один такой.
Мы начали видеть, как вступают в игру авторские права и права на бизнес-лицензии.
Бычьи рынки вызывают медвежье развитие.
А медвежьи рынки вызывают развитие новых концепций.
Никакого реального смысла в этом нет, как я уже сказал, это просто крик души.
Вкладчик1234 написав:Слышали что Байден ввел "санкции" против 28 биткоин-кошельков?
Это или очень умно, или очень тупо. Варианты: 1. Они надеются остановить транзакции по этим кошелькам? Тю, ну так не проблема создать другие 2. Будут автоматически шкварить все кошельки, которые имели вход-выход с этих, и так до N-колена, чем фактически запретят или выведут из оборота значительную часть битков (они там все уже наверно замазались-перемазались в миксерах, и "связь" можно найти любого с любым)
Ага, чули )))
change_pm написав:Спасайте ваші грощі...
U.S. TREASURY TO CHARGE SEVERAL FINANCIAL INSTITUTIONS FOR MONEY LAUNDERING USING CRYPTOCURRENCIES -SOURCES