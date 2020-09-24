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Real estate investor who shorted subprime mortgages says this housing boom is in a bubble, too
A real estate investor who made a fortune shorting subprime mortgages more than a decade ago told CNBC on Friday he believes the current housing market is in a bubble.
“Absolutely. I think we’re in an omni-bubble. How long does it last? It depends. How long do you keep the faucet open and this money running?” billionaire Jeff Greene said on “Power Lunch.”
“There’s just so much money in corporate balance sheets ... and people’s balance sheets and their bank accounts that it’s just driven prices of everything higher, but at some point, this has to stop,” Greene said.
Ти якимось жопоголізмом займаєшся і відходиш від теми.
Даю наводку: треба всього навсього 4 кавалірки в Києві біля ШРТ, що є 60Куе з одного боку, щоб бути почті алігархом на архіпелазі (топ 1%), а з іншого, приноситиме потрібний кешфлоу для безбідного життя на Філіпінах і філіпінках.
flyman написав:Ти якимось жопоголізмом займаєшся і відходиш від теми.
Даю наводку: треба всього навсього 4 кавалірки в Києві біля ШРТ, що є 60Куе з одного боку, щоб бути почті алігархом на архіпелазі (топ 1%), а з іншого, приноситиме потрібний кешфлоу для безбідного життя на Філіпінах і філіпінках.
Бінго.
Чекаю на детальний план з дебітом-кредитом по даному меропріятію )))
зі. Питання, хто і як буде вирішувати поточні орендні питання і вартість цих послуг також бажано відобразити в плані ))))
flyman написав:Ти якимось жопоголізмом займаєшся і відходиш від теми.
Даю наводку: треба всього навсього 4 кавалірки в Києві біля ШРТ, що є 60Куе з одного боку, щоб бути почті алігархом на архіпелазі (топ 1%), а з іншого, приноситиме потрібний кешфлоу для безбідного життя на Філіпінах і філіпінках.
Бінго.
Чекаю на детальний план з дебітом-кредитом по даному меропріятію )))
зі. Питання, хто і як буде вирішувати поточні орендні питання і вартість цих послуг також бажано відобразити в плані ))))
я задав подібне питання акурту. акурт його потер. бай зе вей, є план дій, але розпишу папізже (надіюсь не потруть), не перемикайтеся
Спробую почати: відправна точка 2021, недавній звіт про топ 1%, де Філіпіни 60куе і ти в ньому.
Берем Київ, ціна кавалірки в стані "після будівельників" приблизно 10куе .. 12 куе, зараз більше, але може бути і менше. Кавалірка з ремонтом, не менше 15куе по собівартості.
4х15куе і ти в топі 1% Філіпін (Індії, думаю Індонезії теж)
Далі, берем кешфлоу від кавалірки, а це $150... $170 в місяць, або $1800..$2000 за рік. Пул 4х "намайнить" 7..8Куе.
Реінвестуємо за кешфлоу наступих 2х отримаєм ще 1 кавалірку. І т.д. Це один із сценаріїв росту богатства.
Тепер ідем з кінця. Я би перший раз злітав туди у "розвідку з боєм" на 2-3 місяці. Перед тим провів би дослідження, де можна купити житло іноземцю (бажано із землею).
Можливо, одна з "кавалірок" буде там.
Що далі? А далі можна переносити поступово кавалірки в район ПСА, так щоб яким ловкостом можна було за годину-дві махнути до Філіпін.
Якщо ПСА "зайде", то можна думати, про те, щоб залишитися там. Тим часом знаходим філіпінку.
Далі знову варіанти. Або оформляєш шлюб і чекаєш громадянства Філіпін. Або сидиш на ВНЖ і час від часу навідуєшся до своїх кавалірок ПСА.
Або забираєш Філіпінку до себе. Особисто би я в Польщу, де купив би кавалірку за кешфлоу. І там хай працює (в мене двоєрідний дядько розказував, що так в Австралії його тітки сини живуть, самі бухають, а жінки Філіпінки працюють).
Поки що такий draft action plan
P.S. Від відправної точки сьогодні кількість умовних кавалірок за наступні 8 років мала би подвоїтися (що в сьогоднішніх грошах ще +60куе), кешфлоу теж, і в теперішніх доларах був би 1,5 ..2 кує в місяць чи 18 ..24 Куе в рік.