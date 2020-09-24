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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 173174175176>
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 12:16

Ха... Отакої!!!

Real estate investor who shorted subprime mortgages says this housing boom is in a bubble, too

A real estate investor who made a fortune shorting subprime mortgages more than a decade ago told CNBC on Friday he believes the current housing market is in a bubble.

“Absolutely. I think we’re in an omni-bubble. How long does it last? It depends. How long do you keep the faucet open and this money running?” billionaire Jeff Greene said on “Power Lunch.”

“There’s just so much money in corporate balance sheets ... and people’s balance sheets and their bank accounts that it’s just driven prices of everything higher, but at some point, this has to stop,” Greene said.

https://www.cnbc.com/2021/04/16/billion ... e-too.html
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 22:40

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Ти якимось жопоголізмом займаєшся і відходиш від теми.

Даю наводку:
треба всього навсього 4 кавалірки в Києві біля ШРТ, що є 60Куе з одного боку, щоб бути почті алігархом на архіпелазі (топ 1%), а з іншого, приноситиме потрібний кешфлоу для безбідного життя на Філіпінах і філіпінках.

Бінго.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 07:43

Нічого собі!!!

Потрібно вже зараз у низці областей впроваджувати воєнний стан і комендантську годину, - Безсмертний

https://espreso.tv/potribno-vzhe-zaraz- ... ezsmertniy

зі. Всі підготувались до обмежень?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 07:45

  flyman написав:Ти якимось жопоголізмом займаєшся і відходиш від теми.

Даю наводку:
треба всього навсього 4 кавалірки в Києві біля ШРТ, що є 60Куе з одного боку, щоб бути почті алігархом на архіпелазі (топ 1%), а з іншого, приноситиме потрібний кешфлоу для безбідного життя на Філіпінах і філіпінках.

Бінго.

Чекаю на детальний план з дебітом-кредитом по даному меропріятію )))

зі. Питання, хто і як буде вирішувати поточні орендні питання і вартість цих послуг також бажано відобразити в плані ))))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 07:54

  change_pm написав:
  flyman написав:Ти якимось жопоголізмом займаєшся і відходиш від теми.

Даю наводку:
треба всього навсього 4 кавалірки в Києві біля ШРТ, що є 60Куе з одного боку, щоб бути почті алігархом на архіпелазі (топ 1%), а з іншого, приноситиме потрібний кешфлоу для безбідного життя на Філіпінах і філіпінках.

Бінго.

Чекаю на детальний план з дебітом-кредитом по даному меропріятію )))

зі. Питання, хто і як буде вирішувати поточні орендні питання і вартість цих послуг також бажано відобразити в плані ))))

я задав подібне питання акурту.
акурт його потер.
бай зе вей, є план дій, але розпишу папізже (надіюсь не потруть), не перемикайтеся
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 08:23

  flyman написав:я задав подібне питання акурту.
акурт його потер.
бай зе вей, є план дій, але розпишу папізже (надіюсь не потруть), не перемикайтеся

Ну, я тут не до чого, і Акурт навряд чи може видаляти повідомлення...

Реально цікаво буде подивитись на план!!! Я тут свої колись викладав, особливого інтересу це не викликало ))))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 08:48

  change_pm написав:
  flyman написав:я задав подібне питання акурту.
акурт його потер.
бай зе вей, є план дій, але розпишу папізже (надіюсь не потруть), не перемикайтеся

Ну, я тут не до чого, і Акурт навряд чи може видаляти повідомлення...

Реально цікаво буде подивитись на план!!! Я тут свої колись викладав, особливого інтересу це не викликало ))))

Це більше не для інших, а для себе. Впорядкувати свої думки і резони.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:19

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Спробую почати:
відправна точка 2021, недавній звіт про топ 1%, де Філіпіни 60куе і ти в ньому.

Берем Київ, ціна кавалірки в стані "після будівельників" приблизно 10куе .. 12 куе, зараз більше, але може бути і менше.
Кавалірка з ремонтом, не менше 15куе по собівартості.

4х15куе і ти в топі 1% Філіпін (Індії, думаю Індонезії теж)

Далі, берем кешфлоу від кавалірки, а це $150... $170 в місяць, або $1800..$2000 за рік. Пул 4х "намайнить" 7..8Куе.

Реінвестуємо за кешфлоу наступих 2х отримаєм ще 1 кавалірку.
І т.д.
Це один із сценаріїв росту богатства.

Тепер ідем з кінця.
Я би перший раз злітав туди у "розвідку з боєм" на 2-3 місяці.
Перед тим провів би дослідження, де можна купити житло іноземцю (бажано із землею).


Можливо, одна з "кавалірок" буде там.

Що далі? А далі можна переносити поступово кавалірки в район ПСА, так щоб яким ловкостом можна було за годину-дві махнути до Філіпін.

Якщо ПСА "зайде", то можна думати, про те, щоб залишитися там.
Тим часом знаходим філіпінку.

Далі знову варіанти.
Або оформляєш шлюб і чекаєш громадянства Філіпін. Або сидиш на ВНЖ і час від часу навідуєшся до своїх кавалірок ПСА.

Або забираєш Філіпінку до себе.
Особисто би я в Польщу, де купив би кавалірку за кешфлоу. І там хай працює (в мене двоєрідний дядько розказував, що так в Австралії його тітки сини живуть, самі бухають, а жінки Філіпінки працюють).

Поки що такий draft action plan

P.S.
Від відправної точки сьогодні кількість умовних кавалірок за наступні 8 років мала би подвоїтися (що в сьогоднішніх грошах ще +60куе), кешфлоу теж, і в теперішніх доларах був би 1,5 ..2 кує в місяць чи 18 ..24 Куе в рік.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:28

flyman
Супер план! Плюсанув! Будьмо!!! )))

зі. Чекаю, коли буде звіт з Піліпін...

ззі. Флай, я нижче навів розрахунок студія в Манчестері вс. акції Майкрософт...

Я до чого це, дивись якісь ДІВІДЕНТНІ акцій на падіння фонди, щоб, наприклад, дів дохід був десь 6-8% і можна не мудохатись з кавалірками...
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 19 кві, 2021 09:41, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:37

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Мені тутай на сусідній гілці посовітували MSFT...

Подивився... PE 38, діви 0.86% в рік. Майкрософт - мастодонт, ціна акцій 260 баксів.

Беремо варіант побагатому і порівнюємо...

Студія в Манчестері - 140 тис фунтів = 193 тис баксів, дохідність оренди нехай буде 5% = 9 650 баксів в рік (податку на дохід немає, ти нішеброд).

Акцій MSFT по 260 баксів - 742 акцій = 193 тис баксів, дохідність 0.83% = 1 602 бакси в рік (податок дядьку Сему 30%, ітого на руки = 1 122 бакси = чудово!)

Це інфа на квітень 2021 року. Звірка годинника через півроку...
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