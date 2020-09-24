Додано: Пон 19 кві, 2021 09:19

Спробую почати:

відправна точка 2021, недавній звіт про топ 1%, де Філіпіни 60куе і ти в ньому.



Берем Київ, ціна кавалірки в стані "після будівельників" приблизно 10куе .. 12 куе, зараз більше, але може бути і менше.

Кавалірка з ремонтом, не менше 15куе по собівартості.



4х15куе і ти в топі 1% Філіпін (Індії, думаю Індонезії теж)



Далі, берем кешфлоу від кавалірки, а це $150... $170 в місяць, або $1800..$2000 за рік. Пул 4х "намайнить" 7..8Куе.



Реінвестуємо за кешфлоу наступих 2х отримаєм ще 1 кавалірку.

І т.д.

Це один із сценаріїв росту богатства.



Тепер ідем з кінця.

Я би перший раз злітав туди у "розвідку з боєм" на 2-3 місяці.

Перед тим провів би дослідження, де можна купити житло іноземцю (бажано із землею).





Можливо, одна з "кавалірок" буде там.



Що далі? А далі можна переносити поступово кавалірки в район ПСА, так щоб яким ловкостом можна було за годину-дві махнути до Філіпін.



Якщо ПСА "зайде", то можна думати, про те, щоб залишитися там.

Тим часом знаходим філіпінку.



Далі знову варіанти.

Або оформляєш шлюб і чекаєш громадянства Філіпін. Або сидиш на ВНЖ і час від часу навідуєшся до своїх кавалірок ПСА.



Або забираєш Філіпінку до себе.

Особисто би я в Польщу, де купив би кавалірку за кешфлоу. І там хай працює (в мене двоєрідний дядько розказував, що так в Австралії його тітки сини живуть, самі бухають, а жінки Філіпінки працюють).



Поки що такий draft action plan



P.S.

Від відправної точки сьогодні кількість умовних кавалірок за наступні 8 років мала би подвоїтися (що в сьогоднішніх грошах ще +60куе), кешфлоу теж, і в теперішніх доларах був би 1,5 ..2 кує в місяць чи 18 ..24 Куе в рік.