Додано: Пон 19 кві, 2021 10:14

change_pm написав: flyman написав: Паралельно з тим, можна працювати в цивілізованій країні (ФРН, Польща), щоб там нарубати яку емеритуру і також додатковий кешфло від ПФ.



На український ПФ розрахунку хіба на 50 ойро в теорії, а дефакто нуль. Паралельно з тим,, щоб там нарубати яку емеритуру і також додатковий кешфло від ПФ.На український ПФ розрахунку хіба на 50 ойро в теорії, а дефакто нуль.

І чого ж ти це не робиш? Втік з Польщі, до Німців так і не добрався...



Вейт-вейт, я кноу, податки не хочеш платити!? )))



Правильно, я також не бачу сенсу платити польські чи німецькі податки, тим болеє, шчо всі ПФ всіх країн світу у глобій опці ))))



Імхо, але більшість з нас не буде отримувати пенсії в її звичному розумінні.



Найліпший варіант накопичити на пенсію - це купляти раз в рік / півроку фізичне золото і складати десь у підвалі... І чого ж ти це не робиш? Втік з Польщі, до Німців так і не добрався...Вейт-вейт, я кноу, податки не хочеш платити!? )))Правильно, я також не бачу сенсу платити польські чи німецькі податки, тим болеє, шчо всі ПФ всіх країн світу у глобій опці ))))Імхо, але більшість з нас не буде отримувати пенсії в її звичному розумінні.Найліпший варіант накопичити на пенсію - це купляти раз в рік / півроку фізичне золото і складати десь у підвалі...

Не втік, а вернувся... просто на паніці у 2014 ... 2015 лідери аутсорсу спасували, то я туди куди тренд. А в 2017 стало ясно, що пішов відплив взад, і вернувся. А з іншого боку "струя тренду" настільки стала моцна, що кожний чистильщик обуві... ну ти сам знаєш, що в такому випадку тре виходити з гри.А з німцями не виходить поки що, з одного боку тре німецька, із іншого ковід і локдауни, але вони під прицілом.Справа не в податках. А в тому, що лишається в чистому осаді, і як це можна обіграти на довгому горизонті.Можна відкрити підприємця і мати можливість зменшувати базу опадкування.Або як фізик, можна теж (іпотека, облігації, акції ... вна неньці з цим туго - пізнє середньовіччя)А міняти Роги і Копита на "Hörner und Hufe" на любителя FLŰGGÅƏNK∂€ČHIŒβØL∫ÊN.з.і.пролітав спам з Гугла, та Амазона,ще писав ральний ІВМ,цікаво, як вони АІ користують, чи як виходять на контакт (я ж до них ні ногом ні руком, бо не є CS підкований в якому TUM, MIT чи хоча б Баумана)?з.і.моя думка, що золото лучше цифровеа фізичне в подарок, он Мега присилало СМС "відкрий депо на Фонд отримай злиток", правда я не пробував