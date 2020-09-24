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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 173174175176
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:38

  change_pm написав:flyman
Супер план! Плюсанув! Будьмо!!! )))

зі. Чекаю, коли буде звіт з Піліпін...

Поки що робота понад усе: "пєрвим дєлом самальоти, ну а дєвушкі патом"
Арбайт махт фрай.
Ну ти поняв.

Цитата з самого конця:
якщо вам не подобається уклад світу, станьте багатими а потім змінюйте його
Востаннє редагувалось flyman в Пон 19 кві, 2021 09:46, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:46

  flyman написав:
  change_pm написав:flyman
Супер план! Плюсанув! Будьмо!!! )))

зі. Чекаю, коли буде звіт з Піліпін...

Поки що робота понад усе: "пєрвим дєлом самальоти, ну а дєвушкі патом"
Арбайт махт фрай.
Ну ти поняв.

Як у кінці відосіка один штрих сказав: якщо вам не подобається уклад світу, станьте багатими а потім змінюйте його.

Флай, у твоєму плані є один ботлнек - це ріст кількості кавалірок...

Забомбешся все менеджити одночасно, білів мі...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:47

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:flyman
Супер план! Плюсанув! Будьмо!!! )))

зі. Чекаю, коли буде звіт з Піліпін...

Поки що робота понад усе: "пєрвим дєлом самальоти, ну а дєвушкі патом"
Арбайт махт фрай.
Ну ти поняв.

Як у кінці відосіка один штрих сказав: якщо вам не подобається уклад світу, станьте багатими а потім змінюйте його.

Флай, у твоєму плані є один ботлнек - це ріст кількості кавалірок...

Забомбешся все менеджити одночасно, білів мі...

Я про це думав.
З певного моменту, можна укрупнятися (кавалірка в 1к), так щоб їх було не більше 7 об"єктів, інакше це стане роботою.
Якщо менше, то ризики простою і просідання кешфло і поточної ліквідності.

Це вже "гра з коефіцієнтами".
Я поки що про "core model".

Паралельно з тим, можна працювати в цивілізованій країні (ФРН, Польща), щоб там нарубати яку емеритуру і також додатковий кешфло від ПФ.

На український ПФ розрахунку хіба на 50 ойро в теорії, а дефакто нуль.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:56

Якщо є час, подивіться...

change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 10:01

  flyman написав:Паралельно з тим, можна працювати в цивілізованій країні (ФРН, Польща), щоб там нарубати яку емеритуру і також додатковий кешфло від ПФ.

На український ПФ розрахунку хіба на 50 ойро в теорії, а дефакто нуль.

І чого ж ти це не робиш? Втік з Польщі, до Німців так і не добрався...

Вейт-вейт, я кноу, податки не хочеш платити!? )))

Правильно, я також не бачу сенсу платити польські чи німецькі податки, тим болеє, шчо всі ПФ всіх країн світу у глобій опці ))))

Імхо, але більшість з нас не буде отримувати пенсії в її звичному розумінні.

Найліпший варіант накопичити на пенсію - це купляти раз в рік / півроку фізичне золото і складати десь у підвалі...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 10:14

  change_pm написав:
  flyman написав:Паралельно з тим, можна працювати в цивілізованій країні (ФРН, Польща), щоб там нарубати яку емеритуру і також додатковий кешфло від ПФ.

На український ПФ розрахунку хіба на 50 ойро в теорії, а дефакто нуль.

І чого ж ти це не робиш? Втік з Польщі, до Німців так і не добрався...

Вейт-вейт, я кноу, податки не хочеш платити!? )))

Правильно, я також не бачу сенсу платити польські чи німецькі податки, тим болеє, шчо всі ПФ всіх країн світу у глобій опці ))))

Імхо, але більшість з нас не буде отримувати пенсії в її звичному розумінні.

Найліпший варіант накопичити на пенсію - це купляти раз в рік / півроку фізичне золото і складати десь у підвалі...

Не втік, а вернувся... просто на паніці у 2014 ... 2015 лідери аутсорсу спасували, то я туди куди тренд. А в 2017 стало ясно, що пішов відплив взад, і вернувся. А з іншого боку "струя тренду" настільки стала моцна, що кожний чистильщик обуві... ну ти сам знаєш, що в такому випадку тре виходити з гри.

А з німцями не виходить поки що, з одного боку тре німецька, із іншого ковід і локдауни, але вони під прицілом.

Справа не в податках. А в тому, що лишається в чистому осаді, і як це можна обіграти на довгому горизонті.
Можна відкрити підприємця і мати можливість зменшувати базу опадкування.
Або як фізик, можна теж (іпотека, облігації, акції ... вна неньці з цим туго - пізнє середньовіччя)

А міняти Роги і Копита на "Hörner und Hufe" на любителя FLŰGGÅƏNK∂€ČHIŒβØL∫ÊN.

з.і.
пролітав спам з Гугла, та Амазона,
ще писав ральний ІВМ,
цікаво, як вони АІ користують, чи як виходять на контакт (я ж до них ні ногом ні руком, бо не є CS підкований в якому TUM, MIT чи хоча б Баумана)?

з.і.
моя думка, що золото лучше цифрове
а фізичне в подарок, он Мега присилало СМС "відкрий депо на Фонд отримай злиток", правда я не пробував
flyman
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  #<1 ... 173174175176
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