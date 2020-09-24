Поки що робота понад усе: "пєрвим дєлом самальоти, ну а дєвушкі патом"
Арбайт махт фрай.
Ну ти поняв.
Цитата з самого конця:
якщо вам не подобається уклад світу, станьте багатими а потім змінюйте його
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Додано: Пон 19 кві, 2021 09:38
Поки що робота понад усе: "пєрвим дєлом самальоти, ну а дєвушкі патом"
Арбайт махт фрай.
Ну ти поняв.
Цитата з самого конця:
якщо вам не подобається уклад світу, станьте багатими а потім змінюйте його
Востаннє редагувалось flyman в Пон 19 кві, 2021 09:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 19 кві, 2021 09:46
Флай, у твоєму плані є один ботлнек - це ріст кількості кавалірок...
Забомбешся все менеджити одночасно, білів мі...
Додано: Пон 19 кві, 2021 09:47
Я про це думав.
З певного моменту, можна укрупнятися (кавалірка в 1к), так щоб їх було не більше 7 об"єктів, інакше це стане роботою.
Якщо менше, то ризики простою і просідання кешфло і поточної ліквідності.
Це вже "гра з коефіцієнтами".
Я поки що про "core model".
Паралельно з тим, можна працювати в цивілізованій країні (ФРН, Польща), щоб там нарубати яку емеритуру і також додатковий кешфло від ПФ.
На український ПФ розрахунку хіба на 50 ойро в теорії, а дефакто нуль.
Додано: Пон 19 кві, 2021 09:56
Якщо є час, подивіться...
Додано: Пон 19 кві, 2021 10:01
І чого ж ти це не робиш? Втік з Польщі, до Німців так і не добрався...
Вейт-вейт, я кноу, податки не хочеш платити!? )))
Правильно, я також не бачу сенсу платити польські чи німецькі податки, тим болеє, шчо всі ПФ всіх країн світу у глобій опці ))))
Імхо, але більшість з нас не буде отримувати пенсії в її звичному розумінні.
Найліпший варіант накопичити на пенсію - це купляти раз в рік / півроку фізичне золото і складати десь у підвалі...
Додано: Пон 19 кві, 2021 10:14
Не втік, а вернувся... просто на паніці у 2014 ... 2015 лідери аутсорсу спасували, то я туди куди тренд. А в 2017 стало ясно, що пішов відплив взад, і вернувся. А з іншого боку "струя тренду" настільки стала моцна, що кожний чистильщик обуві... ну ти сам знаєш, що в такому випадку тре виходити з гри.
А з німцями не виходить поки що, з одного боку тре німецька, із іншого ковід і локдауни, але вони під прицілом.
Справа не в податках. А в тому, що лишається в чистому осаді, і як це можна обіграти на довгому горизонті.
Можна відкрити підприємця і мати можливість зменшувати базу опадкування.
Або як фізик, можна теж (іпотека, облігації, акції ... вна неньці з цим туго - пізнє середньовіччя)
А міняти Роги і Копита на "Hörner und Hufe" на любителя FLŰGGÅƏNK∂€ČHIŒβØL∫ÊN.
з.і.
пролітав спам з Гугла, та Амазона,
ще писав ральний ІВМ,
цікаво, як вони АІ користують, чи як виходять на контакт (я ж до них ні ногом ні руком, бо не є CS підкований в якому TUM, MIT чи хоча б Баумана)?
з.і.
моя думка, що золото лучше цифрове
а фізичне в подарок, он Мега присилало СМС "відкрий депо на Фонд отримай злиток", правда я не пробував
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