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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 19 кві, 2021 10:01
flyman написав:
Паралельно з тим, можна працювати в цивілізованій країні (ФРН, Польща)
, щоб там нарубати яку емеритуру і також додатковий кешфло від ПФ.
На український ПФ розрахунку хіба на 50 ойро в теорії, а дефакто нуль.
І чого ж ти це не робиш? Втік з Польщі, до Німців так і не добрався...
Вейт-вейт, я кноу, податки не хочеш платити!? )))
Правильно, я також не бачу сенсу платити польські чи німецькі податки, тим болеє, шчо всі ПФ всіх країн світу у глобій опці ))))
Імхо, але більшість з нас не буде отримувати пенсії в її звичному розумінні.
Найліпший варіант накопичити на пенсію - це купляти раз в рік / півроку фізичне золото і складати десь у підвалі...
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Додано: Пон 19 кві, 2021 10:14
change_pm написав: flyman написав:
Паралельно з тим, можна працювати в цивілізованій країні (ФРН, Польща)
, щоб там нарубати яку емеритуру і також додатковий кешфло від ПФ.
На український ПФ розрахунку хіба на 50 ойро в теорії, а дефакто нуль.
І чого ж ти це не робиш? Втік з Польщі, до Німців так і не добрався...
Вейт-вейт, я кноу, податки не хочеш платити!? )))
Правильно, я також не бачу сенсу платити польські чи німецькі податки, тим болеє, шчо всі ПФ всіх країн світу у глобій опці ))))
Імхо, але більшість з нас не буде отримувати пенсії в її звичному розумінні.
Найліпший варіант накопичити на пенсію - це купляти раз в рік / півроку фізичне золото і складати десь у підвалі...
Не втік, а вернувся... просто на паніці у 2014 ... 2015 лідери аутсорсу спасували, то я туди куди тренд. А в 2017 стало ясно, що пішов відплив взад, і вернувся. А з іншого боку "струя тренду в Польщу на полуниці" настільки стала моцна, що кожний чистильщик обуві... ну ти сам знаєш, що в такому випадку тре виходити з гри.
А з німцями не виходить поки що, з одного боку тре німецька, із іншого ковід і локдауни, але тема під прицілом.
Справа не в податках. А в тому, що лишається в чистому осаді, і як це можна обіграти на довгому горизонті.
Можна відкрити підприємця і мати можливість зменшувати базу опадкування.
Або як фізик, можна теж (іпотека, облігації, акції ... вна неньці з цим туго - пізнє середньовіччя)
А міняти "Роги і Ратиці" на "Hörner und Hufe" на любителя FLŰGGÅƏNK∂€ČHIŒβØL∫ÊN.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 15:27
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Додано: Пон 19 кві, 2021 15:56
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Додано: Пон 19 кві, 2021 16:47
change_pm написав:
https://twitter.com/zgldz/status/1384111909998186496
я розумію, що в тебе загостреття жопоголізму, але з цим тре щось робити ...
подумай, що з КРЖН буде як в Севастополі
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Додано: Пон 19 кві, 2021 16:47
change_pm написав:
https://www.elliottwave.com/free-events/freepass-europe/reports
і?
Please log in to access State of the European Markets FreePass.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 20:52
flyman написав: change_pm написав:
https://www.elliottwave.com/free-events/freepass-europe/reports
і?
Please log in to access State of the European Markets FreePass.
Зареєструйся і читай інфу по акції безкоштовно...
зі. можна не лєвий імейл, вони їх все-рівно не перевіряють...
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Додано: Пон 19 кві, 2021 22:13
change_pm написав: flyman написав: change_pm написав:
https://www.elliottwave.com/free-events/freepass-europe/reports
і?
Please log in to access State of the European Markets FreePass.
Зареєструйся і читай інфу по акції безкоштовно...
зі. можна не лєвий імейл, вони їх все-рівно не перевіряють...
отак все кинув, і побіг реєструватися.
так що там пишуть буржуї?
нова порція жопоголізму?
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