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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 173174175176
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 10:01

  flyman написав:Паралельно з тим, можна працювати в цивілізованій країні (ФРН, Польща), щоб там нарубати яку емеритуру і також додатковий кешфло від ПФ.

На український ПФ розрахунку хіба на 50 ойро в теорії, а дефакто нуль.

І чого ж ти це не робиш? Втік з Польщі, до Німців так і не добрався...

Вейт-вейт, я кноу, податки не хочеш платити!? )))

Правильно, я також не бачу сенсу платити польські чи німецькі податки, тим болеє, шчо всі ПФ всіх країн світу у глобій опці ))))

Імхо, але більшість з нас не буде отримувати пенсії в її звичному розумінні.

Найліпший варіант накопичити на пенсію - це купляти раз в рік / півроку фізичне золото і складати десь у підвалі...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 10:14

  change_pm написав:
  flyman написав:Паралельно з тим, можна працювати в цивілізованій країні (ФРН, Польща), щоб там нарубати яку емеритуру і також додатковий кешфло від ПФ.

На український ПФ розрахунку хіба на 50 ойро в теорії, а дефакто нуль.

І чого ж ти це не робиш? Втік з Польщі, до Німців так і не добрався...

Вейт-вейт, я кноу, податки не хочеш платити!? )))

Правильно, я також не бачу сенсу платити польські чи німецькі податки, тим болеє, шчо всі ПФ всіх країн світу у глобій опці ))))

Імхо, але більшість з нас не буде отримувати пенсії в її звичному розумінні.

Найліпший варіант накопичити на пенсію - це купляти раз в рік / півроку фізичне золото і складати десь у підвалі...

Не втік, а вернувся... просто на паніці у 2014 ... 2015 лідери аутсорсу спасували, то я туди куди тренд. А в 2017 стало ясно, що пішов відплив взад, і вернувся. А з іншого боку "струя тренду в Польщу на полуниці" настільки стала моцна, що кожний чистильщик обуві... ну ти сам знаєш, що в такому випадку тре виходити з гри.

А з німцями не виходить поки що, з одного боку тре німецька, із іншого ковід і локдауни, але тема під прицілом.

Справа не в податках. А в тому, що лишається в чистому осаді, і як це можна обіграти на довгому горизонті.
Можна відкрити підприємця і мати можливість зменшувати базу опадкування.
Або як фізик, можна теж (іпотека, облігації, акції ... вна неньці з цим туго - пізнє середньовіччя)

А міняти "Роги і Ратиці" на "Hörner und Hufe" на любителя FLŰGGÅƏNK∂€ČHIŒβØL∫ÊN.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 15:27

Обговоримо?

https://www.elliottwave.com/free-events ... pe/reports
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 15:56

Та ну нафіг!!!

https://twitter.com/zgldz/status/1384111909998186496
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 16:47

  change_pm написав:https://twitter.com/zgldz/status/1384111909998186496

я розумію, що в тебе загостреття жопоголізму, але з цим тре щось робити ...
подумай, що з КРЖН буде як в Севастополі
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 16:47

  change_pm написав:https://www.elliottwave.com/free-events/freepass-europe/reports

і?

Please log in to access State of the European Markets FreePass.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 20:52

  flyman написав:
  change_pm написав:https://www.elliottwave.com/free-events/freepass-europe/reports

і?

Please log in to access State of the European Markets FreePass.

Зареєструйся і читай інфу по акції безкоштовно...

зі. можна не лєвий імейл, вони їх все-рівно не перевіряють...
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 22:13

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:https://www.elliottwave.com/free-events/freepass-europe/reports

і?

Please log in to access State of the European Markets FreePass.

Зареєструйся і читай інфу по акції безкоштовно...

зі. можна не лєвий імейл, вони їх все-рівно не перевіряють...

отак все кинув, і побіг реєструватися.
так що там пишуть буржуї?
нова порція жопоголізму?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 07:35

  flyman написав:отак все кинув, і побіг реєструватися.
так що там пишуть буржуї?
нова порція жопоголізму?

Ну як хцеш....

Пишуть, що все буде чікіпібарум )))) для ведмедів, треба тільки почекати )))

зі. Накопичую кеш, чекаю...
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 12:41

Читаю новини і ...

https://twitter.com/taxfreelt/status/13 ... 0526842881

https://twitter.com/taxfreelt/status/13 ... 7869032454

і :shock: :shock: :shock:
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