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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 174175176177
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:02

  change_pm написав:https://twitter.com/taxfreelt/status/1384362730526842881

https://twitter.com/taxfreelt/status/13 ... 7869032454

https://twitter.com/galandecZP/status/1 ... 2778292232

і :shock: :shock: :shock:

зі. ахрєнеть https://twitter.com/taxfreelt/status/13 ... 4535789574

1, 2, 3. Жопоголізм

4.
до чого дойшов прогрес,
вкалувають робати, а не человєк
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 14:24

ОООО!!!! Чудово!!!

Walutomat Kantorem Online 2020 na Invest Cuffs

https://www.walutomat.pl/aktualnosci/wa ... est-cuffs/
change_pm
 
Повідомлень: 3446
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 14:25

  flyman написав:
  change_pm написав:https://twitter.com/taxfreelt/status/1384362730526842881

https://twitter.com/taxfreelt/status/13 ... 7869032454

https://twitter.com/galandecZP/status/1 ... 2778292232

і :shock: :shock: :shock:

зі. ахрєнеть https://twitter.com/taxfreelt/status/13 ... 4535789574

1, 2, 3. Ж о п о голізм

4.
до чого дойшов прогрес,
вкалувають робати, а не человєк

Флай, а цо то єсть Ж о п о голізьм :?:
change_pm
 
Повідомлень: 3446
З нами з: 03.02.16
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 15:28

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:https://twitter.com/taxfreelt/status/1384362730526842881

https://twitter.com/taxfreelt/status/13 ... 7869032454

https://twitter.com/galandecZP/status/1 ... 2778292232

і :shock: :shock: :shock:

зі. ахрєнеть https://twitter.com/taxfreelt/status/13 ... 4535789574

1, 2, 3. Ж о п о голізм

4.
до чого дойшов прогрес,
вкалувають робати, а не человєк

Флай, а цо то єсть Ж о п о голізьм :?:

загугли Жопоголизм — Lurkmore
flyman
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Повідомлень: 24206
З нами з: 09.03.14
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Подякували: 1861 раз.
 
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  #<1 ... 174175176177
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