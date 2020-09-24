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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 кві, 2021 13:02
1, 2, 3. Жопоголізм
4.
до чого дойшов прогрес,
вкалувають робати, а не человєк
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flyman
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Додано: Вів 20 кві, 2021 14:24
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Додано: Вів 20 кві, 2021 14:25
flyman написав:
1, 2, 3. Ж о п о голізм
4.
до чого дойшов прогрес,
вкалувають робати, а не человєк
Флай, а цо то єсть Ж о п о голізьм
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change_pm
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Додано: Вів 20 кві, 2021 15:28
change_pm написав: flyman написав:
1, 2, 3. Ж о п о голізм
4.
до чого дойшов прогрес,
вкалувають робати, а не человєк
Флай, а цо то єсть Ж о п о голізьм
загугли Жопоголизм — Lurkmore
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flyman
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