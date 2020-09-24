Я уже писал в 19 году про то, как уйти на пенсию до 40 лет с миллионом долларов на счету в банке. Тут ниже будет история про то как блоггер из США уже вышел на раннюю пенсию, но после всё пошло не по плану. История автора зарубежного блога Living A FI. Истории успеха безусловно вдохновляют нас, но ничему не учат в отличие от историй провалов. Я нашел блог парня, который достиг FIRE ещё в 2015 году. Он забросил ведение своего блога в 2016 году и вот совсем недавно (17 марта 2021 г.) он впервые за последние 5 лет напомнил о себе и выложил достаточно длинный интересный пост о своей жизни.