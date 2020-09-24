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Вышел рано на пенсию, жить бы, да радоваться, но после всё пошло не по плану
Я уже писал в 19 году про то, как уйти на пенсию до 40 лет с миллионом долларов на счету в банке. Тут ниже будет история про то как блоггер из США уже вышел на раннюю пенсию, но после всё пошло не по плану. История автора зарубежного блога Living A FI. Истории успеха безусловно вдохновляют нас, но ничему не учат в отличие от историй провалов. Я нашел блог парня, который достиг FIRE ещё в 2015 году. Он забросил ведение своего блога в 2016 году и вот совсем недавно (17 марта 2021 г.) он впервые за последние 5 лет напомнил о себе и выложил достаточно длинный интересный пост о своей жизни.
Вышел рано на пенсию, жить бы, да радоваться, но после всё пошло не по плану
Я уже писал в 19 году про то, как уйти на пенсию до 40 лет с миллионом долларов на счету в банке. Тут ниже будет история про то как блоггер из США уже вышел на раннюю пенсию, но после всё пошло не по плану. История автора зарубежного блога Living A FI. Истории успеха безусловно вдохновляют нас, но ничему не учат в отличие от историй провалов. Я нашел блог парня, который достиг FIRE ещё в 2015 году. Он забросил ведение своего блога в 2016 году и вот совсем недавно (17 марта 2021 г.) он впервые за последние 5 лет напомнил о себе и выложил достаточно длинный интересный пост о своей жизни.
F.I.R.E це не заробляєм лімон баксів і купуєм хату в Березані і дауншифтимся до рівня місцевих Васів.
Як на мене F.I.R.E. це те що ти почуваєш себе безпечним у фінансовому плані і можеш займатися улюбленою роботою, а не тою, за яку платять більше грошей, або тою, яка є.
Щодо жінок в західному суспільстві, то давно пишу, що за "традиційними цінностями" тре їхати на Філіпіни і там залишатися. Якщо привезти звідти бабу в західний світ, їй швидко вправлять мозги і вона стане, "як і решта"
Щодо колєг, які працюють, а ти ні. Так ясно, що "знайся кінь з конем". Йому тре було знюхуватися з такими ж FIREстами, як і він.
А щодо здоров"я, то як його нема, то вже інше і не хочеться. Теж якби К.О.