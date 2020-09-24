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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 175176177178>
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:02

  change_pm написав:https://twitter.com/taxfreelt/status/1384362730526842881

https://twitter.com/taxfreelt/status/13 ... 7869032454

https://twitter.com/galandecZP/status/1 ... 2778292232

і :shock: :shock: :shock:

зі. ахрєнеть https://twitter.com/taxfreelt/status/13 ... 4535789574

1, 2, 3. Жопоголізм

4.
до чого дойшов прогрес,
вкалувають робати, а не человєк
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 14:24

ОООО!!!! Чудово!!!

Walutomat Kantorem Online 2020 na Invest Cuffs

https://www.walutomat.pl/aktualnosci/wa ... est-cuffs/
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 14:25

  flyman написав:
  change_pm написав:https://twitter.com/taxfreelt/status/1384362730526842881

https://twitter.com/taxfreelt/status/13 ... 7869032454

https://twitter.com/galandecZP/status/1 ... 2778292232

і :shock: :shock: :shock:

зі. ахрєнеть https://twitter.com/taxfreelt/status/13 ... 4535789574

1, 2, 3. Ж о п о голізм

4.
до чого дойшов прогрес,
вкалувають робати, а не человєк

Флай, а цо то єсть Ж о п о голізьм :?:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 15:28

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:https://twitter.com/taxfreelt/status/1384362730526842881

https://twitter.com/taxfreelt/status/13 ... 7869032454

https://twitter.com/galandecZP/status/1 ... 2778292232

і :shock: :shock: :shock:

зі. ахрєнеть https://twitter.com/taxfreelt/status/13 ... 4535789574

1, 2, 3. Ж о п о голізм

4.
до чого дойшов прогрес,
вкалувають робати, а не человєк

Флай, а цо то єсть Ж о п о голізьм :?:

загугли Жопоголизм — Lurkmore
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 09:10

Відос для не тупих )))

change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 09:33

Оце цікаво !!!

Вышел рано на пенсию, жить бы, да радоваться, но после всё пошло не по плану

Я уже писал в 19 году про то, как уйти на пенсию до 40 лет с миллионом долларов на счету в банке. Тут ниже будет история про то как блоггер из США уже вышел на раннюю пенсию, но после всё пошло не по плану. История автора зарубежного блога Living A FI. Истории успеха безусловно вдохновляют нас, но ничему не учат в отличие от историй провалов. Я нашел блог парня, который достиг FIRE ещё в 2015 году. Он забросил ведение своего блога в 2016 году и вот совсем недавно (17 марта 2021 г.) он впервые за последние 5 лет напомнил о себе и выложил достаточно длинный интересный пост о своей жизни.

https://perfume007.livejournal.com/903052.html

Читаємо, насолоджуємося, коментуємо )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 10:07

Які думки стосовно цього?

У США колишнього поліцейського визнали винним у вбивстві чорношкірого Флойда: йому "світить" 40 років в'язниці

Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/u-ssha-kolishno ... 70220.html

імхо, це негативний фактор для Омериги, розкол поглиблюється...

Однак державна стверджує, що смерть Флойда, в крові якого виявили наркотик фентаніл, викликав серцевий напад, який погіршив арешт.

Незалежна робить висновок, що Флойд помер від кисневого нестачі, задушений поліцейським.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:34

  change_pm написав:
Вышел рано на пенсию, жить бы, да радоваться, но после всё пошло не по плану

Я уже писал в 19 году про то, как уйти на пенсию до 40 лет с миллионом долларов на счету в банке. Тут ниже будет история про то как блоггер из США уже вышел на раннюю пенсию, но после всё пошло не по плану. История автора зарубежного блога Living A FI. Истории успеха безусловно вдохновляют нас, но ничему не учат в отличие от историй провалов. Я нашел блог парня, который достиг FIRE ещё в 2015 году. Он забросил ведение своего блога в 2016 году и вот совсем недавно (17 марта 2021 г.) он впервые за последние 5 лет напомнил о себе и выложил достаточно длинный интересный пост о своей жизни.

https://perfume007.livejournal.com/903052.html

Читаємо, насолоджуємося, коментуємо )))

Приблизно так і мало би бути.

F.I.R.E це не заробляєм лімон баксів і купуєм хату в Березані і дауншифтимся до рівня місцевих Васів.

Як на мене F.I.R.E. це те що ти почуваєш себе безпечним у фінансовому плані і можеш займатися улюбленою роботою, а не тою, за яку платять більше грошей, або тою, яка є.

Щодо жінок в західному суспільстві, то давно пишу, що за "традиційними цінностями" тре їхати на Філіпіни і там залишатися. Якщо привезти звідти бабу в західний світ, їй швидко вправлять мозги і вона стане, "як і решта"

Щодо колєг, які працюють, а ти ні. Так ясно, що "знайся кінь з конем". Йому тре було знюхуватися з такими ж FIREстами, як і він.

А щодо здоров"я, то як його нема, то вже інше і не хочеться. Теж якби К.О.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:07

  __Irina__ написав:Я представитель болгарской компании "БГ Хот Проперти" ("BG Hot Property"), находящейся во втором по величине городе в Болгарии - Пловдиве и работающая через интернет представительство в странах СНГ. Основное направление нашей деятельности - оказание услуг клиентам в покупке недвижимости на курортах, как морских, так и зимних. Мы предлагаем большой перечень недвижимости, а также многие объекты, мы подбираем на заказ. Работники нашей компании подходят к каждому клиенту очень индивидуально, учитывая его пожелания, потребности и возможности.
Оказываемые нами услуги: - поиск и подбор недвижимости, которой Вы отдаете предпочтение; - помощь в размещении для поездки в Болгарию; - поездки по интересующим Вас вариантам; - юридическая проверка недвижимости; - переговоры с продавцом, чтобы достигнуть лучшего соответствия между ценой и качеством; - помощь в получении кредита; - помощь с услугами нотариуса; - рекомендации относительно любой темы, которая заострит Ваше внимание. Сопровождение сделки в Болгарии "от и до" на русском языке.

Мой електронный адрес PryadkoIrina@yandex.ru

Если у Вас возникли вопросы по каким-то другим услугам в покупке недвижимости, напишите и я постараюсь вам помочь!

Уявіть - це перший допис цієї гілки, йому 12 років.... Йойомайо )))

Хто в Булгарію? Флай, ти як, готов?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:49

Рекомендос на просмотр



Це чувак, який топить за фонду на хаях = СіПі 4700, Настак 17 000, але що прийде потім, нікому не сподобається...

Дивимось, думаємо куди сховатись і як зберегти )))
change_pm
 
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