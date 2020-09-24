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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 175176177178
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:06

  change_pm написав:

Це чувак, який топить за фонду на хаях = СіПі 4700, Настак 17 000, але що прийде потім, нікому не сподобається...

Дивимось, думаємо куди сховатись і як зберегти )))

думаю, що пропетляють, основна фаза загострення (вибори в США та ковід) пройшла,
зараз потихеньку "життя налагоджується", так що "лутшєє канєшно впєрєді"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:07

  change_pm написав:
  __Irina__ написав:Я представитель болгарской компании "БГ Хот Проперти" ("BG Hot Property"), находящейся во втором по величине городе в Болгарии - Пловдиве и работающая через интернет представительство в странах СНГ. Основное направление нашей деятельности - оказание услуг клиентам в покупке недвижимости на курортах, как морских, так и зимних. Мы предлагаем большой перечень недвижимости, а также многие объекты, мы подбираем на заказ. Работники нашей компании подходят к каждому клиенту очень индивидуально, учитывая его пожелания, потребности и возможности.
Оказываемые нами услуги: - поиск и подбор недвижимости, которой Вы отдаете предпочтение; - помощь в размещении для поездки в Болгарию; - поездки по интересующим Вас вариантам; - юридическая проверка недвижимости; - переговоры с продавцом, чтобы достигнуть лучшего соответствия между ценой и качеством; - помощь в получении кредита; - помощь с услугами нотариуса; - рекомендации относительно любой темы, которая заострит Ваше внимание. Сопровождение сделки в Болгарии "от и до" на русском языке.

Мой електронный адрес PryadkoIrina@yandex.ru

Если у Вас возникли вопросы по каким-то другим услугам в покупке недвижимости, напишите и я постараюсь вам помочь!

Уявіть - це перший допис цієї гілки, йому 12 років.... Йойомайо )))

Хто в Булгарію? Флай, ти як, готов?

Яка Булгарія, акурт пише, що там всі вимерли.
Філіпіни і ПСА !!!
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:09

  flyman написав:думаю, що пропетляють, основна фаза загострення (вибори в США та ковід) пройшла,
зараз потихеньку "життя налагоджується", так що "лутшєє канєшно впєрєді"

Я певен, шо не пропетляють на 100%, тому витрать 56 хвилин свого часу і уважно послухай )))

зі. Я наразі слухаю...
change_pm
 
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