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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 кві, 2021 13:06
change_pm написав:
Це чувак, який топить за фонду на хаях = СіПі 4700, Настак 17 000, але що прийде потім, нікому не сподобається...
Дивимось, думаємо куди сховатись і як зберегти )))
думаю, що пропетляють, основна фаза загострення (вибори в США та ковід) пройшла,
зараз потихеньку "життя налагоджується", так що "лутшєє канєшно впєрєді"
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Додано: Сер 21 кві, 2021 13:07
change_pm написав: __Irina__ написав:
Я представитель болгарской компании "БГ Хот Проперти" ("BG Hot Property"), находящейся во втором по величине городе в Болгарии - Пловдиве и работающая через интернет представительство в странах СНГ. Основное направление нашей деятельности - оказание услуг клиентам в покупке недвижимости на курортах, как морских, так и зимних. Мы предлагаем большой перечень недвижимости, а также многие объекты, мы подбираем на заказ. Работники нашей компании подходят к каждому клиенту очень индивидуально, учитывая его пожелания, потребности и возможности.
Оказываемые нами услуги: - поиск и подбор недвижимости, которой Вы отдаете предпочтение; - помощь в размещении для поездки в Болгарию; - поездки по интересующим Вас вариантам; - юридическая проверка недвижимости; - переговоры с продавцом, чтобы достигнуть лучшего соответствия между ценой и качеством; - помощь в получении кредита; - помощь с услугами нотариуса; - рекомендации относительно любой темы, которая заострит Ваше внимание. Сопровождение сделки в Болгарии "от и до" на русском языке.
Мой електронный адрес PryadkoIrina@yandex.ru
Если у Вас возникли вопросы по каким-то другим услугам в покупке недвижимости, напишите и я постараюсь вам помочь!
Уявіть - це перший допис цієї гілки, йому 12 років.... Йойомайо )))
Хто в Булгарію? Флай, ти як, готов?
Яка Булгарія, акурт пише, що там всі вимерли.
Філіпіни і ПСА !!!
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Додано: Сер 21 кві, 2021 13:09
flyman написав:
думаю, що пропетляють, основна фаза загострення (вибори в США та ковід) пройшла,
зараз потихеньку "життя налагоджується", так що "лутшєє канєшно впєрєді"
Я певен, шо не пропетляють на 100%, тому витрать 56 хвилин свого часу і уважно послухай )))
зі. Я наразі слухаю...
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Додано: Сер 21 кві, 2021 14:23
зі. на сьогодні усе... інаф...
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Додано: Чет 22 кві, 2021 06:51
З новим днем опоголізму усіх ))))
мої окуляри сьогодні світло-коричневі ))))
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Додано: Чет 22 кві, 2021 06:56
Investors in the UK property market were given some more encouragement this week.
Online property portal Rightmove released their monthly house price index on Monday, which states that the average asking price for UK property jumped by 2.1% in April to a new all-time high of £327,797— an increase of £6,733 from March.
This massive increase in value shows a demand for UK property that shows no sign of slowing any time soon—particularly with the UK government releasing a mortgage guarantee scheme to help new buyers get their foot on the property ladder.
The report also points to an alarming lack of supply, stating that the stock of properties available to buy has fallen to the lowest proportion ever recorded, with buyers snapping up properties quicker than ever before.
At a time when the coronavirus pandemic is driving many families to search for more spacious properties away from conjested city centres, this points to one obvious solution— the UK needs to build more property on the outskirts of cities like Manchester and Liverpool.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 08:25
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