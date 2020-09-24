change_pm написав:
Ой, флай, я таки подивися цей відос... так, ціни які чувак каже понтові, але і те, що я бачу у відосі мене особисто не заводить...
Життеві умови, дороги, чувак забрався ріалі в мідле оф новере = повний жах!
Звичайно, що воно коштує копійки, але ти і ближче до неньки десь за ті самі грощі можеш жити біля моря...
Я не здивован, що тобі подобається, але імхо краще тобі про це тихо мріяти і ніколи туди не їхати ))))
зі. Ти про філіпінок казав. Багато тобі їх з відоса сподобалось? )))
Я бачу філіпінок кожен день, коли виходжу на вулиці - чесно кажучи, особливо не заводять...
Ясен пень, що в своєму цоколі на оКРЖН із всіма благами цивілізації можна жити вна неньці на 3500 грн ($125) в місяць і у вус не дути
З іншого боку, думаю що пристаркуватому європейцю із бюджетом $500 в місяць серед кількох десятків мільйонів молодих і здорових філіпінок можна буде знайти і вибрати що душа забажає.
Ще один варіант, забрати філіпінку до Польщі, хай працює.
А от з "файною україночкою", велике питання, чи вийде в тебе в пенсійному віці з бюджетом $500 в місяць хоч звернути на себе увагу.