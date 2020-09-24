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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 176177178179
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 14:31

  change_pm написав:
  flyman написав:нічого нема неможливого, як і $500 в місяць для експата на Філіпінах


і у 2022 буде супутниковий інтернет від Маска за $99 в місяць,
то можна буде ще і фрілансити з мідлле-оф-новере

жизнь налажуєцця

Ой, флай, я таки подивися цей відос... так, ціни які чувак каже понтові, але і те, що я бачу у відосі мене особисто не заводить...

Життеві умови, дороги, чувак забрався ріалі в мідле оф новере = повний жах!

Звичайно, що воно коштує копійки, але ти і ближче до неньки десь за ті самі грощі можеш жити біля моря...

Я не здивован, що тобі подобається, але імхо краще тобі про це тихо мріяти і ніколи туди не їхати ))))

зі. Ти про філіпінок казав. Багато тобі їх з відоса сподобалось? )))

Я бачу філіпінок кожен день, коли виходжу на вулиці - чесно кажучи, особливо не заводять...

Ясен пень, що в своєму цоколі на оКРЖН із всіма благами цивілізації можна жити вна неньці на 3500 грн ($125) в місяць і у вус не дути

З іншого боку, думаю що пристаркуватому європейцю із бюджетом $500 в місяць серед кількох десятків мільйонів молодих і здорових філіпінок можна буде знайти і вибрати що душа забажає.

Ще один варіант, забрати філіпінку до Польщі, хай працює.

А от з "файною україночкою", велике питання, чи вийде в тебе в пенсійному віці з бюджетом $500 в місяць хоч звернути на себе увагу.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:53

  flyman написав:А от з "файною україночкою", велике питання, чи вийде в тебе в пенсійному віці з бюджетом $500 в місяць хоч звернути на себе увагу.

Флай, дивись які розцінки...
https://twitter.com/taxfreelt/status/13 ... 2653831172

зі. З такими розцінками, нам тільки на Піліпіни ))))

ззі. а такі справи в Африці ....
https://twitter.com/taxfreelt/status/13 ... 2727922689
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:17

  change_pm написав:
  flyman написав:А от з "файною україночкою", велике питання, чи вийде в тебе в пенсійному віці з бюджетом $500 в місяць хоч звернути на себе увагу.

Флай, дивись які розцінки...
https://twitter.com/taxfreelt/status/13 ... 2653831172

зі. З такими розцінками, нам тільки на Піліпіни ))))

ззі. а такі справи в Африці ....
https://twitter.com/taxfreelt/status/13 ... 2727922689


там є цікавіше:
- До нас постукав Маржин Калл
- Донт воррі, бро.
https://twitter.com/CoryLVenable/status/1385255836273020932
https://pbs.twimg.com/media/EzlqoPoWYAcTUXT?format=jpg&name=4096x4096
flyman
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2
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:25

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:А от з "файною україночкою", велике питання, чи вийде в тебе в пенсійному віці з бюджетом $500 в місяць хоч звернути на себе увагу.

Флай, дивись які розцінки...
https://twitter.com/taxfreelt/status/13 ... 2653831172

зі. З такими розцінками, нам тільки на Піліпіни ))))

ззі. а такі справи в Африці ....
https://twitter.com/taxfreelt/status/13 ... 2727922689


там є цікавіше:
- До нас постукав Маржин Калл
- Донт воррі, бро.
https://twitter.com/CoryLVenable/status/1385255836273020932
https://pbs.twimg.com/media/EzlqoPoWYAcTUXT?format=jpg&name=4096x4096

Та я в курсєєє...

Здається я до падіння ринку готовий...

Все привів до нормального співвідношення, якщо ринок навіть впаде за день на 20%, не повинен отримати дзвінок від Коляна ))))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:28

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:Флай, дивись які розцінки...
https://twitter.com/taxfreelt/status/13 ... 2653831172

зі. З такими розцінками, нам тільки на Піліпіни ))))

ззі. а такі справи в Африці ....
https://twitter.com/taxfreelt/status/13 ... 2727922689


там є цікавіше:
- До нас постукав Маржин Калл
- Донт воррі, бро.
https://twitter.com/CoryLVenable/status/1385255836273020932
https://pbs.twimg.com/media/EzlqoPoWYAcTUXT?format=jpg&name=4096x4096

Та я в курсєєє...

Здається я до падіння ринку готовий...

Все привів до нормального співвідношення, якщо ринок навіть впаде за день на 20%, не повинен отримати дзвінок від Коляна ))))

крипта вже поїхала...
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:34

  flyman написав:крипта вже поїхала...


Чекаю на фонду внизу, крипта мені не цікава...

Хтось взяв біток по 60+, наразі 48, що робити? Лося різати чи годувати?
А якщо з плечем?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:03

  change_pm написав:
  flyman написав:крипта вже поїхала...


Чекаю на фонду внизу, крипта мені не цікава...

Хтось взяв біток по 60+, наразі 48, що робити? Лося різати чи годувати?
А якщо з плечем?

якщо це 1% активів, то нічого, чекати біток ПА100К.
flyman
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  #<1 ... 176177178179
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