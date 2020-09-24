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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 кві, 2021 14:31
change_pm написав: flyman написав:
нічого нема неможливого, як і $500 в місяць для експата на Філіпінах
і у 2022 буде супутниковий інтернет від Маска за $99 в місяць,
то можна буде ще і фрілансити з мідлле-оф-новере
жизнь налажуєцця
Ой, флай, я таки подивися цей відос... так, ціни які чувак каже понтові, але і те, що я бачу у відосі мене особисто не заводить...
Життеві умови, дороги, чувак забрався ріалі в мідле оф новере = повний жах!
Звичайно, що воно коштує копійки, але ти і ближче до неньки десь за ті самі грощі можеш жити біля моря...
Я не здивован, що тобі подобається, але імхо краще тобі про це тихо мріяти і ніколи туди не їхати ))))
зі. Ти про філіпінок казав. Багато тобі їх з відоса сподобалось? )))
Я бачу філіпінок кожен день, коли виходжу на вулиці - чесно кажучи, особливо не заводять...
Ясен пень, що в своєму цоколі на оКРЖН із всіма благами цивілізації можна жити вна неньці на 3500 грн ($125) в місяць і у вус не дути
З іншого боку, думаю що пристаркуватому європейцю із бюджетом $500 в місяць серед кількох десятків мільйонів молодих і здорових філіпінок можна буде знайти і вибрати що душа забажає.
Ще один варіант, забрати філіпінку до Польщі, хай працює.
А от з "файною україночкою", велике питання, чи вийде в тебе в пенсійному віці з бюджетом $500 в місяць хоч звернути на себе увагу.
flyman
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:53
flyman написав:
А от з "файною україночкою", велике питання, чи вийде в тебе в пенсійному віці з бюджетом $500 в місяць хоч звернути на себе увагу.
Флай, дивись які розцінки...
https://twitter.com/taxfreelt/status/13 ... 2653831172
зі. З такими розцінками, нам тільки на Піліпіни ))))
ззі. а такі справи в Африці ....
https://twitter.com/taxfreelt/status/13 ... 2727922689
change_pm
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:17
flyman
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:25
Та я в курсєєє...
Здається я до падіння ринку готовий...
Все привів до нормального співвідношення, якщо ринок навіть впаде за день на 20%, не повинен отримати дзвінок від Коляна ))))
change_pm
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:28
change_pm написав:
Та я в курсєєє...
Здається я до падіння ринку готовий...
Все привів до нормального співвідношення, якщо ринок навіть впаде за день на 20%, не повинен отримати дзвінок від Коляна ))))
крипта вже поїхала...
flyman
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:34
flyman написав:
крипта вже поїхала...
Чекаю на фонду внизу, крипта мені не цікава...
Хтось взяв біток по 60+, наразі 48, що робити? Лося різати чи годувати?
А якщо з плечем?
change_pm
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:03
change_pm написав: flyman написав:
крипта вже поїхала...
Чекаю на фонду внизу, крипта мені не цікава...
Хтось взяв біток по 60+, наразі 48, що робити? Лося різати чи годувати?
А якщо з плечем?
якщо це 1% активів, то нічого, чекати біток ПА100К.
flyman
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