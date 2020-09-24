flyman написав: нічого нема неможливого, як і $500 в місяць для експата на Філіпінах





і у 2022 буде супутниковий інтернет від Маска за $99 в місяць,

то можна буде ще і фрілансити з мідлле-оф-новере



жизнь налажуєцця нічого нема неможливого, як і $500 в місяць для експата на Філіпінахі у 2022 буде супутниковий інтернет від Маска за $99 в місяць,то можна буде ще і фрілансити з мідлле-оф-новере

Ой, флай, я таки подивися цей відос... так, ціни які чувак каже понтові, але і те, що я бачу у відосі мене особисто не заводить...Життеві умови, дороги, чувак забрався ріалі в мідле оф новере = повний жах!Звичайно, що воно коштує копійки, але ти і ближче до неньки десь за ті самі грощі можеш жити біля моря...Я не здивован, що тобі подобається, але імхо краще тобі про це тихо мріяти і ніколи туди не їхати ))))зі. Ти про філіпінок казав. Багато тобі їх з відоса сподобалось? )))Я бачу філіпінок кожен день, коли виходжу на вулиці - чесно кажучи, особливо не заводять...