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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 177178179180
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:44

Прогноз рынка золота



зі. Народ, не жалійте лайки, пліз! Земеля ж!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:38

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

і що би то вибрати: Мексика, Португалія, Камбоджа, В"єтнам, Колумбія, Філіпіни, Малазія, Індонезія?

залишу, щоб колись знайти, бо в акурта затреться
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 13:48

Коруптоз по омериганські...

Pelosi has raised more than $1 billion since entering leadership in 2002

https://www.foxnews.com/politics/pelosi ... rship-2002
change_pm
 
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  #<1 ... 177178179180
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