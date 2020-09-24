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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:44
Прогноз рынка золота
зі. Народ, не жалійте лайки, пліз! Земеля ж!
Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:38
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
і що би то вибрати: Мексика, Португалія, Камбоджа, В"єтнам, Колумбія, Філіпіни, Малазія, Індонезія?
залишу, щоб колись знайти, бо в акурта затреться
Додано: Суб 24 кві, 2021 13:48
Коруптоз по омериганські...
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