Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:44
зі. Народ, не жалійте лайки, пліз! Земеля ж!
change_pm
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:38
і що би то вибрати: Мексика, Португалія, Камбоджа, В"єтнам, Колумбія, Філіпіни, Малазія, Індонезія?
залишу, щоб колись знайти, бо в акурта затреться
flyman
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Додано: Суб 24 кві, 2021 13:48
Pelosi has raised more than $1 billion since entering leadership in 2002 https://www.foxnews.com/politics/pelosi ... rship-2002
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Додано: Суб 24 кві, 2021 16:16
Якщо ти такий розумний, то чому не такий багатий як вона?
flyman
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Додано: Нед 25 кві, 2021 08:23
flyman
Флай, ось тобі новини з Малайзії, уяви...
Malaysia: Artist arrested for 'insulting queen' with Spotify playlist The activist Fahmi Reza got in trouble over a playlist named after a remark the queen is believed to have recently made. The monarch called critics "jealous" after she reportedly jumped the queue for a COVID vaccine. https://www.dw.com/en/malaysia-artist-a ... a-57320581
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Додано: Нед 25 кві, 2021 08:28
flyman написав:
Якщо ти такий розумний, то
чому не такий багатий як вона
?
Совість є, нажаль (((
change_pm
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Додано: Нед 25 кві, 2021 08:56
SAUDI GOVT SAID TO PUT COMPLETE BAN ON CRYPTOCURRENCIES
Чекаємо такого руху від Штатів і крипті УСЕ ))))
зі. Імхо, всіх "міліонерів" обілетіли криптою на хаях, пора-пора-пора....
підстригти
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Додано: Нед 25 кві, 2021 09:02
Выезжаю в Корею https://twitter.com/taxfreelt/status/13 ... 1557611521
зі. З азіаток мені кореянки і японки найбільше подобаються... Це доля
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