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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 177178179180
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:44

Прогноз рынка золота



зі. Народ, не жалійте лайки, пліз! Земеля ж!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:38

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

і що би то вибрати: Мексика, Португалія, Камбоджа, В"єтнам, Колумбія, Філіпіни, Малазія, Індонезія?

залишу, щоб колись знайти, бо в акурта затреться
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 13:48

Коруптоз по омериганські...

Pelosi has raised more than $1 billion since entering leadership in 2002

https://www.foxnews.com/politics/pelosi ... rship-2002
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 16:16

  change_pm написав:
Pelosi has raised more than $1 billion since entering leadership in 2002

https://www.foxnews.com/politics/pelosi ... rship-2002

Якщо ти такий розумний, то чому не такий багатий як вона?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 08:23

flyman

Флай, ось тобі новини з Малайзії, уяви...
Malaysia: Artist arrested for 'insulting queen' with Spotify playlist
The activist Fahmi Reza got in trouble over a playlist named after a remark the queen is believed to have recently made. The monarch called critics "jealous" after she reportedly jumped the queue for a COVID vaccine.

https://www.dw.com/en/malaysia-artist-a ... a-57320581
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 08:28

  flyman написав:
  change_pm написав:
Pelosi has raised more than $1 billion since entering leadership in 2002

https://www.foxnews.com/politics/pelosi ... rship-2002

Якщо ти такий розумний, то чому не такий багатий як вона?

Совість є, нажаль (((
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 08:56

Хахаха!!!

SAUDI GOVT SAID TO PUT COMPLETE BAN ON CRYPTOCURRENCIES

Чекаємо такого руху від Штатів і крипті УСЕ ))))

зі. Імхо, всіх "міліонерів" обілетіли криптою на хаях, пора-пора-пора....
підстригти :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 09:02

Флай, ідея на мільйон ))))

Выезжаю в Корею

https://twitter.com/taxfreelt/status/13 ... 1557611521

зі. З азіаток мені кореянки і японки найбільше подобаються... Це доля :!: 8)
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