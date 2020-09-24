Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Зустріч із вбивцею: навіщо Зеленський так прагне поговорити з Путіним
Зрозуміло, що Путін буде зустрічатися з Зеленським на своїх умовах і на своїй території, бо не вважає українського президента собі за рівного, та й в принципі не сприймає Україну як незалежну державу. Можливо в Офісі Зеленського зважають на соціологію, яка показує, що багато українців підтримують прямі переговори з Путіним заради досягнення миру на Донбасі.
Проте, за словами першого заступника директора Центру "Нова Європа" Сергія Солодкого, це докорінна зміна підходів України. Здавалося, що в Україні було досягнуто свого роду консенсусу - зустрічей віч-на-віч із Путіним ліпше уникати. Минулий досвід свідчить, що нічим хорошим такі переговори для України не закінчувалися. Сергій Солодкий підкреслює, що Зеленський може поспілкуватися зі своїми попередниками - вони багато про це можуть розказати, один, щоправда, ховається в Росії.
зі. як би є питання, шо діється з ненькою? куди вона таки йде?
Не переживай, місце пусте не буде. Земля є, щось таки на ній росте. То що будуть електро-робати Маска пахати сумніваюся, дороге задоволення. Привезуть яких бангладешців\пакистанців, і, як пише Лібо "сдєсь будєт город сад".
зі. як би є питання, шо діється з ненькою? куди вона таки йде?
Не переживай, місце пусте не буде. Земля є, щось таки на ній росте. То що будуть електро-робати Маска пахати сумніваюся, дороге задоволення. Привезуть яких бангладешців\пакистанців, і, як пише Лібо "сдєсь будєт город сад".
Ти реально так примітивно мислиШ? (((
Привезуть яких бангладешців\пакистанців
Невже ти думаєш, що коли їх привезуть, то середні з.п. виростуть чи розквітнуть сади вишневі?
Якщо б було бажання, то середні рівні з.п. як у Африки можна було б мати вже наразі в Україні...
Всі передумови у нас є... Можна було б ще більше розвинути видобування корисних копалин, раз літаки вже не можемо будувати...
Просто треба перестати так красти і "любити" свій нарот...
зі. як би є питання, шо діється з ненькою? куди вона таки йде?
Не переживай, місце пусте не буде. Земля є, щось таки на ній росте. То що будуть електро-робати Маска пахати сумніваюся, дороге задоволення. Привезуть яких бангладешців\пакистанців, і, як пише Лібо "сдєсь будєт город сад".
Ти реально так примітивно мислиШ? (((
Привезуть яких бангладешців\пакистанців
Невже ти думаєш, що коли їх привезуть, то середні з.п. виростуть чи розквітнуть сади вишневі?
Якщо б було бажання, то середні рівні з.п. як у Африки можна було б мати вже наразі в Україні...
Всі передумови у нас є... Можна було б ще більше розвинути видобування корисних копалин, раз літаки вже не можемо будувати...
Просто треба перестати так красти і "любити" свій нарот...
Я дивуюся, чому ти так переживаєш.
Хомо сапієнси мають однакову ДНК з невеликими мутаціями, які породжують певне різноманіття, плюс географічні відмінності і в результаті маєм конкуренцію різних культур, націй, держав і не тільки.
Ну не спроможні українці далі прогресувати, то їх місце займуть ліпші.