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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 182183184185
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:02

Хто що думає, навіщо?

Зустріч із вбивцею: навіщо Зеленський так прагне поговорити з Путіним

Зрозуміло, що Путін буде зустрічатися з Зеленським на своїх умовах і на своїй території, бо не вважає українського президента собі за рівного, та й в принципі не сприймає Україну як незалежну державу.
Можливо в Офісі Зеленського зважають на соціологію, яка показує, що багато українців підтримують прямі переговори з Путіним заради досягнення миру на Донбасі.

Проте, за словами першого заступника директора Центру "Нова Європа" Сергія Солодкого, це докорінна зміна підходів України. Здавалося, що в Україні було досягнуто свого роду консенсусу - зустрічей віч-на-віч із Путіним ліпше уникати. Минулий досвід свідчить, що нічим хорошим такі переговори для України не закінчувалися. Сергій Солодкий підкреслює, що Зеленський може поспілкуватися зі своїми попередниками - вони багато про це можуть розказати, один, щоправда, ховається в Росії.

Більше читайте тут: https://tsn.ua/exclusive/zustrich-iz-vb ... 74957.html

зі. Можливо хоче передати чорну мєтку уйлу? А може тіпа стадіон-так стадіон? Але пу не по, так не поведеться...

ззі. Не можу дочекатись розв"язки, так аж цікавість розриває...
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:13

Було б прикольно!!! )))

"Exit NATO!" Turks Hold Anti-American Protest Outside Incirlik Base Over Armenian Genocide Decision

https://www.zerohedge.com/geopolitical/ ... r-armenian

Було б прикольно побачити обличчя Байдена, якшо б амеробазу попросили б на вихід, а Китай би запросили... :mrgreen:

зі. І тутай я офуїв :lol: коли приконувся :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:15

Офігеть!!!

Мавпи взагалі розпоясались!!!
https://twitter.com/zerohedge/status/13 ... 7686720518

зі. комент звідти
Have a feeling this is just the beginning..
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:19

Не знаю прям, що й сказати...(((

Elon Musk, who added $100 billion to his net worth last year, just spent 10 minutes crowing about how hard things were for them

https://twitter.com/QTRResearch/status/ ... 2657913857
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:22

Хм... доженемо Африку (((

В Южной Африке средняя зарплата достигла $1 622 в месяц (121 400 руб), минимальная зарплата - $245 в месяц (18 400 руб).

https://twitter.com/VictorKvert2008/sta ... 3520802816

зі. як би є питання, шо діється з ненькою? куди вона таки йде?
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:34

  change_pm написав:
В Южной Африке средняя зарплата достигла $1 622 в месяц (121 400 руб), минимальная зарплата - $245 в месяц (18 400 руб).

https://twitter.com/VictorKvert2008/sta ... 3520802816

зі. як би є питання, шо діється з ненькою? куди вона таки йде?

Не переживай, місце пусте не буде.
Земля є, щось таки на ній росте.
То що будуть електро-робати Маска пахати сумніваюся, дороге задоволення.
Привезуть яких бангладешців\пакистанців, і, як пише Лібо "сдєсь будєт город сад".
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:50

  flyman написав:
  change_pm написав:
В Южной Африке средняя зарплата достигла $1 622 в месяц (121 400 руб), минимальная зарплата - $245 в месяц (18 400 руб).

https://twitter.com/VictorKvert2008/sta ... 3520802816

зі. як би є питання, шо діється з ненькою? куди вона таки йде?

Не переживай, місце пусте не буде.
Земля є, щось таки на ній росте.
То що будуть електро-робати Маска пахати сумніваюся, дороге задоволення.
Привезуть яких бангладешців\пакистанців, і, як пише Лібо "сдєсь будєт город сад".

Ти реально так примітивно мислиШ? (((
Привезуть яких бангладешців\пакистанців

Невже ти думаєш, що коли їх привезуть, то середні з.п. виростуть чи розквітнуть сади вишневі?

Якщо б було бажання, то середні рівні з.п. як у Африки можна було б мати вже наразі в Україні...

Всі передумови у нас є... Можна було б ще більше розвинути видобування корисних копалин, раз літаки вже не можемо будувати...

Просто треба перестати так красти і "любити" свій нарот...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 13:04

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:https://twitter.com/VictorKvert2008/sta ... 3520802816

зі. як би є питання, шо діється з ненькою? куди вона таки йде?

Не переживай, місце пусте не буде.
Земля є, щось таки на ній росте.
То що будуть електро-робати Маска пахати сумніваюся, дороге задоволення.
Привезуть яких бангладешців\пакистанців, і, як пише Лібо "сдєсь будєт город сад".

Ти реально так примітивно мислиШ? (((
Привезуть яких бангладешців\пакистанців

Невже ти думаєш, що коли їх привезуть, то середні з.п. виростуть чи розквітнуть сади вишневі?

Якщо б було бажання, то середні рівні з.п. як у Африки можна було б мати вже наразі в Україні...

Всі передумови у нас є... Можна було б ще більше розвинути видобування корисних копалин, раз літаки вже не можемо будувати...

Просто треба перестати так красти і "любити" свій нарот...

Я дивуюся, чому ти так переживаєш.

Хомо сапієнси мають однакову ДНК з невеликими мутаціями, які породжують певне різноманіття, плюс географічні відмінності і в результаті маєм конкуренцію різних культур, націй, держав і не тільки.

Ну не спроможні українці далі прогресувати, то їх місце займуть ліпші.

Чи ти за регрес, а не прогрес?
flyman
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