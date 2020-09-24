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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 тра, 2021 12:39
зі. Чи непокоїть вас Гондурас
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change_pm
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Додано: Нед 02 тра, 2021 20:29
change_pm написав: flyman написав:
не зовсім так, бо із тих соціальних виплат тре ще заплатити за оренду,
і "на руки", якраз і лишиться приблизно 100 ойро на ніс.
, а на них, кочеш бухай, колись, нюхай, чи їж сало з цибульом, тільки політкоректно, щоб не образити почуття всяких меншин, так як поїданням сала ти наносиш шкоду релігійній громаді знедолених на чужині.
Так шкодую, шо в мене немає знайомих "бомжів" з Дойчланду, щоб могли підтвердити чи спростувати твої слова
зі. З твоїх слов виходить, хоч ти хто наразі, готуйся жити на 100 баксів/ойро в місяць
на 100 баксів безумовного доходу (вважай соціалка),
або 200 баксів пахаючи на дядю (тіпа середній клас).
От така соціальна справедливість буде.
Чи в тебе є інша думка на рахунок того, чому МсДональд да 50 баксів за те що прийшов на співбесіду?
Знову згадався СРСР із 120 рублів інженеру і 200 вантажнику.
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flyman
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