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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 185186187188
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 12:39

Шикардос ...Нікарагуа поруч )))



зі. Чи непокоїть вас Гондурас :?:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 20:29

  change_pm написав:
  flyman написав:не зовсім так, бо із тих соціальних виплат тре ще заплатити за оренду,
і "на руки", якраз і лишиться приблизно 100 ойро на ніс., а на них, кочеш бухай, колись, нюхай, чи їж сало з цибульом, тільки політкоректно, щоб не образити почуття всяких меншин, так як поїданням сала ти наносиш шкоду релігійній громаді знедолених на чужині.

Так шкодую, шо в мене немає знайомих "бомжів" з Дойчланду, щоб могли підтвердити чи спростувати твої слова :evil:

зі. З твоїх слов виходить, хоч ти хто наразі, готуйся жити на 100 баксів/ойро в місяць :mrgreen:

на 100 баксів безумовного доходу (вважай соціалка),
або 200 баксів пахаючи на дядю (тіпа середній клас).

От така соціальна справедливість буде.

Чи в тебе є інша думка на рахунок того, чому МсДональд да 50 баксів за те що прийшов на співбесіду?

Знову згадався СРСР із 120 рублів інженеру і 200 вантажнику.
flyman
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  #<1 ... 185186187188
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