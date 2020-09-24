RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 185186187188
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 12:39

Шикардос ...Нікарагуа поруч )))



зі. Чи непокоїть вас Гондурас :?:
change_pm
 
Повідомлень: 3660
З нами з: 03.02.16
Подякував: 90 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 20:29

  change_pm написав:
  flyman написав:не зовсім так, бо із тих соціальних виплат тре ще заплатити за оренду,
і "на руки", якраз і лишиться приблизно 100 ойро на ніс., а на них, кочеш бухай, колись, нюхай, чи їж сало з цибульом, тільки політкоректно, щоб не образити почуття всяких меншин, так як поїданням сала ти наносиш шкоду релігійній громаді знедолених на чужині.

Так шкодую, шо в мене немає знайомих "бомжів" з Дойчланду, щоб могли підтвердити чи спростувати твої слова :evil:

зі. З твоїх слов виходить, хоч ти хто наразі, готуйся жити на 100 баксів/ойро в місяць :mrgreen:

на 100 баксів безумовного доходу (вважай соціалка),
або 200 баксів пахаючи на дядю (тіпа середній клас).

От така соціальна справедливість буде.

Чи в тебе є інша думка на рахунок того, чому МсДональд да 50 баксів за те що прийшов на співбесіду?

Знову згадався СРСР із 120 рублів інженеру і 200 вантажнику.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24387
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1235 раз.
Подякували: 1875 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 08:36

Цікавить, коли можна буде почати вільно "дихати" від вірусу?
Слухайте прогнози авіакомпаній... Прогноз Емірейст і Катар - 24-25 роки :cry:

А теперь чому саме так...
Коронавірус в Україні нікуди не дівся, більше того, восени цього року на країну чекає новий штам коронавірусу – COVID-21.

За її словами, сформований колективний імунітет не діятиме проти нових штамів коронавірусу.  

Богомолець зауважила, що спалах коронавірусу в Індії викликав саме новий штам. "Ми бачимо, що сьогодні відбувається в Індії, яка начебто пройшла першу хвилю більш-менш спокійно. А відбувається там вже не COVID-19, а COVID-21".

Медикиня додала, що у випадку з COVID-21 навряд чи можна розраховувати на колективний імунітет, набутий від COVID-19.

"Віруси будуть модифікуватися. І колективний імунітет, який утвориться від COVID-19, не буде працювати на COVID-21, тому що він вже зовсім інший. Виникають нові штами, вірус стає сильнішим, мудрішим, розумнішим", – пояснила лікарка.

Більше читайте тут: https://coronavirus.tsn.ua/na-ukrayinu- ... 78101.html

Короче переформат світу йде повним ходом... Виживуть не усі :shock:
change_pm
 
Повідомлень: 3660
З нами з: 03.02.16
Подякував: 90 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 08:44

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:не зовсім так, бо із тих соціальних виплат тре ще заплатити за оренду,
і "на руки", якраз і лишиться приблизно 100 ойро на ніс., а на них, кочеш бухай, колись, нюхай, чи їж сало з цибульом, тільки політкоректно, щоб не образити почуття всяких меншин, так як поїданням сала ти наносиш шкоду релігійній громаді знедолених на чужині.

Так шкодую, шо в мене немає знайомих "бомжів" з Дойчланду, щоб могли підтвердити чи спростувати твої слова :evil:

зі. З твоїх слов виходить, хоч ти хто наразі, готуйся жити на 100 баксів/ойро в місяць :mrgreen:

на 100 баксів безумовного доходу (вважай соціалка),
або 200 баксів пахаючи на дядю (тіпа середній клас).

От така соціальна справедливість буде.

Чи в тебе є інша думка на рахунок того, чому МсДональд да 50 баксів за те що прийшов на співбесіду?

Знову згадався СРСР із 120 рублів інженеру і 200 вантажнику.

Я знаю, чому саме в умовах омериги Макдак дає 50 баксів за інтерв"ю... І ти знаєш... Благословенні чекі від Байдена :mrgreen:

Мене більше цікавить, шо буде з фондовим ринком, з накопиченнями і так далі, коли з"являться цифрові валюти :?:

Те, що цифра від ЦБ-ків вже незабаром, сумнівів немає. Але цифра від ЦБ вб"є комерційні банки... можливо не за один день, але вб"є...

В цікавий час живемо... :roll:

зі. Якщо у влади є доступ до новітніх технологій, які дозволять підкорювати сонячну систему (Макс активно тестує, але можливо там є ше якісь козирі?), тоді я розумію сенс злому цієї системи і формування класу "нішебродів", які будуть готові полетіти на Марс, Місяць чи підкорівати астероїди... тільки б не залишатись на Землі на соціалі...
change_pm
 
Повідомлень: 3660
З нами з: 03.02.16
Подякував: 90 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 08:51

Космос

change_pm
 
Повідомлень: 3660
З нами з: 03.02.16
Подякував: 90 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 185186187188
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 692, 693, 694
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
6935 868704
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 тра, 2021 09:08
Успіх
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 1056, 1057, 1058
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
10573 1404682
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 тра, 2021 09:07
akurt
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 21, 22, 23
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
228 25675
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 бер, 2021 07:18
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.