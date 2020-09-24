Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:не зовсім так, бо із тих соціальних виплат тре ще заплатити за оренду, і "на руки", якраз і лишиться приблизно 100 ойро на ніс., а на них, кочеш бухай, колись, нюхай, чи їж сало з цибульом, тільки політкоректно, щоб не образити почуття всяких меншин, так як поїданням сала ти наносиш шкоду релігійній громаді знедолених на чужині.
Так шкодую, шо в мене немає знайомих "бомжів" з Дойчланду, щоб могли підтвердити чи спростувати твої слова
зі. З твоїх слов виходить, хоч ти хто наразі, готуйся жити на 100 баксів/ойро в місяць
на 100 баксів безумовного доходу (вважай соціалка), або 200 баксів пахаючи на дядю (тіпа середній клас).
От така соціальна справедливість буде.
Чи в тебе є інша думка на рахунок того, чому МсДональд да 50 баксів за те що прийшов на співбесіду?
Знову згадався СРСР із 120 рублів інженеру і 200 вантажнику.
Цікавить, коли можна буде почати вільно "дихати" від вірусу? Слухайте прогнози авіакомпаній... Прогноз Емірейст і Катар - 24-25 роки
А теперь чому саме так...
Коронавірус в Україні нікуди не дівся, більше того, восени цього року на країну чекає новий штам коронавірусу – COVID-21.
За її словами, сформований колективний імунітет не діятиме проти нових штамів коронавірусу.
Богомолець зауважила, що спалах коронавірусу в Індії викликав саме новий штам. "Ми бачимо, що сьогодні відбувається в Індії, яка начебто пройшла першу хвилю більш-менш спокійно. А відбувається там вже не COVID-19, а COVID-21".
Медикиня додала, що у випадку з COVID-21 навряд чи можна розраховувати на колективний імунітет, набутий від COVID-19.
"Віруси будуть модифікуватися. І колективний імунітет, який утвориться від COVID-19, не буде працювати на COVID-21, тому що він вже зовсім інший. Виникають нові штами, вірус стає сильнішим, мудрішим, розумнішим", – пояснила лікарка.
flyman написав:не зовсім так, бо із тих соціальних виплат тре ще заплатити за оренду, і "на руки", якраз і лишиться приблизно 100 ойро на ніс., а на них, кочеш бухай, колись, нюхай, чи їж сало з цибульом, тільки політкоректно, щоб не образити почуття всяких меншин, так як поїданням сала ти наносиш шкоду релігійній громаді знедолених на чужині.
Так шкодую, шо в мене немає знайомих "бомжів" з Дойчланду, щоб могли підтвердити чи спростувати твої слова
зі. З твоїх слов виходить, хоч ти хто наразі, готуйся жити на 100 баксів/ойро в місяць
на 100 баксів безумовного доходу (вважай соціалка), або 200 баксів пахаючи на дядю (тіпа середній клас).
От така соціальна справедливість буде.
Чи в тебе є інша думка на рахунок того, чому МсДональд да 50 баксів за те що прийшов на співбесіду?
Знову згадався СРСР із 120 рублів інженеру і 200 вантажнику.
Я знаю, чому саме в умовах омериги Макдак дає 50 баксів за інтерв"ю... І ти знаєш... Благословенні чекі від Байдена
Мене більше цікавить, шо буде з фондовим ринком, з накопиченнями і так далі, коли з"являться цифрові валюти
Те, що цифра від ЦБ-ків вже незабаром, сумнівів немає. Але цифра від ЦБ вб"є комерційні банки... можливо не за один день, але вб"є...
В цікавий час живемо...
зі. Якщо у влади є доступ до новітніх технологій, які дозволять підкорювати сонячну систему (Макс активно тестує, але можливо там є ше якісь козирі?), тоді я розумію сенс злому цієї системи і формування класу "нішебродів", які будуть готові полетіти на Марс, Місяць чи підкорівати астероїди... тільки б не залишатись на Землі на соціалі...