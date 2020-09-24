Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 тра, 2021 12:06
change_pm написав: Колонизация Цереры https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A% ... 1%80%D1%8B
зі. Мені цікаво, коли це почне відбуватись? Дуже хотілось би в той час ще бути живим і в розумі
change_pm
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Додано: Пон 03 тра, 2021 14:05
change_pm
Повідомлень: 3660
З нами з: 03.02.16
Подякував: 90 раз.
Подякували: 729 раз.
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