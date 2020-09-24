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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 185186187188
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 12:06

Класна стаття

  change_pm написав:


Колонизация Цереры

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A% ... 1%80%D1%8B

зі. Мені цікаво, коли це почне відбуватись? Дуже хотілось би в той час ще бути живим і в розумі 8)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 14:05

Поміряємося ? .... цінами маю на увазі )))

https://www.lidl.pl/pl/gazetki/oferta-w ... yer/page/1
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 08:00

Рекомендую

change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 12:56

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

почалося!?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 14:42

  flyman написав:почалося!?

Десь далеко вже відбувається рух літосферних плит, але ще не почалося )))

Почнеться, коли почнуть піднімати ставку :mrgreen:
change_pm
 
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