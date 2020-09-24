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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 тра, 2021 10:00
зі. Ну, реально, що ж робити?
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change_pm
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Додано: Сер 05 тра, 2021 10:13
change_pm написав:
зі. Ціково, думаючи форумчане вже розділяють таку точку зору?
Вже пройшов рік боротьти з короною і кінця-края цій боротьбі не видно...
Вобщем согласен, кроме "демократического нарратива", который "призывает к протестам":
Так что российский средний класс обречен в рамках идущих процессов. А вот станет ли он новым революционным классом — тут, понятно, вопрос, так как для любой социальной группы, ставящей своей целью изменение существующего порядка вещей, требуется организационная составляющая. Режим Путина именно сейчас выжигает каленым железом все, что хотя бы отдаленно может напоминать такую структуру. Получится у него — вряд ли.
А смысл в том, что утилизация там идёт полным ходом, и что-то не слышно вскукареков.
Кстати, как и в Украине.
Сомневаюсь, что будут какие революции что тут, что там. Будет активная и эффективная утилизация "лишних", потому что:
1. "мвф требует"
2. "нато окружает"
3. "питун нападьот"
4. Ваш вариант
По утилизации наши и "ихние" план выполнят и перевыполнят, в надежде оказаться в числе "золотых"
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Додано: Сер 05 тра, 2021 10:29
Вкладчик1234 написав: change_pm написав:
зі. Ціково, думаючи форумчане вже розділяють таку точку зору?
Вже пройшов рік боротьти з короною і кінця-края цій боротьбі не видно...
Вобщем согласен, кроме "демократического нарратива", который "призывает к протестам":
Так что российский средний класс обречен в рамках идущих процессов. А вот станет ли он новым революционным классом — тут, понятно, вопрос, так как для любой социальной группы, ставящей своей целью изменение существующего порядка вещей, требуется организационная составляющая. Режим Путина именно сейчас выжигает каленым железом все, что хотя бы отдаленно может напоминать такую структуру. Получится у него — вряд ли.
А смысл в том, что утилизация там идёт полным ходом, и что-то не слышно вскукареков.
Кстати, как и в Украине.Сомневаюсь, что будут какие революции что тут, что там
. Будет активная и эффективная утилизация "лишних", потому что:
1. "мвф требует"
2. "нато окружает"
3. "питун нападьот"
4. Ваш вариант
По утилизации наши и "ихние" план выполнят и перевыполнят, в надежде оказаться в числе "золотых"
Згоден з виділеним
Протестів не буде, ні тут, ні там...
Я наразі вирішив передивитись серіал Колонія, чудово лягає на сучасний нарратив ))))
Там іншопланетяни поработили Землю, поділили світ на зони, сформували окупаційну адміністрацію...
Протести? Так були, навіть теракти, але через колаборантів і непропорційну відповідь окупантів - боротьба чесно кажучи не виглядала так би мовити ефективною і не мала світла в кінці тунеля...
От я цей серіал переглядаю, і у мене також левел оптимізму не зашкалює...
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change_pm
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