Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
якщо людина не шукає роботу, значить вона не безробітна (за визначенням) і не тисне на ринок праці. Ринок праці має дефіцит шукачів в надлишок пропозиції (відкритих вакансій). Бінго! ФЕДя досягнув "повну зайнятість"
Накуя депозит, норкуа кешфлоу і дєнєжний квадрат Кусакі, якщо сидиш на подачках бєдним?
з.і. Купив вчора б.у. SONY EXPERIA за 400 грн. Майже як нова. Маленька тріщина пластаски і нема пластмасової насадки для кнопки вкл.\викл. Може буду дувитися (а може, і знімати відосікі, не як траст ) на ютубі.
Більше чим рік тому купляв Nexus 5 в значно гіршому стані за 750 грн. із поколотим екраном і без кнопки теж і напівживою камерою.
Ось така інфляція. ОСББ за цоколь з 1го червня десь до +30% (замість 250 грн буде 350 гнр +-). Прийдеться ліміт 3000 грн. в місяць переглядати вверх.
А поки що насолоджуюся новим б.у. мобілком, думаю ще би купити собі НОВУ кавомолку за 500 грн. щоб перетирати в порошок дешеву петрушку і окроп, не з Анталії, а з дачі.
Мировой кризис капитализма потребовал решения проблемы накопленных долгов. А значит — ответа на вопрос: «Кто за всё заплатит».
многабукафф - ніасіліл...
якщо коротко, то США не буде гегемоном, не буде тримати 6 чи 7 флотів і сунути свого носа куди слід і куди не слід, а тихенько сопітиме в дві дзюрки і підвищуватиме рівень життя власних громадян, як це робить Фінляндія чи Швеція.
а заплатить за це американський середній клас.
В РФ середній клас - гагага. В Україні - це хто, лоточники з ринку? Гастрікі з польских полуниць?
flyman написав:Купив вчора б.у. SONY EXPERIA за 400 грн. Майже як нова. Маленька тріщина пластаски і нема пластмасової насадки для кнопки вкл.\викл. Може буду дувитися (а може, і знімати відосікі, не як траст ) на ютубі.
Більше чим рік тому купляв Nexus 5 в значно гіршому стані за 750 грн. із поколотим екраном і без кнопки теж і напівживою камерою.
Ось така інфляція. ОСББ за цоколь з 1го червня десь до +30% (замість 250 грн буде 350 гнр +-). Прийдеться ліміт 3000 грн. в місяць переглядати вверх.
А поки що насолоджуюся новим б.у. мобілком, думаю ще би купити собі НОВУ кавомолку за 500 грн. щоб перетирати в порошок дешеву петрушку і окроп, не з Анталії, а з дачі.
Це ти що, купив бабушкофон? Кнопкодавочний?
зі. А я собі взяв Samsung A42 5G в січні... Позавчора Mi Smart Band 6 за 52 бакси ))) А вчора по акції iPad 8 128 GB за 430 баксів, готуюсь до сезону дехфіцита чипів + інфлеца (імхо, нове виробництво буде дорожче, і наступні ті самі моделі будуть на 100 баксів дорожче)
change_pm написав:Мировой кризис капитализма потребовал решения проблемы накопленных долгов. А значит — ответа на вопрос: «Кто за всё заплатит».
многабукафф - ніасіліл...
якщо коротко, то США не буде гегемоном, не буде тримати 6 чи 7 флотів і сунути свого носа куди слід і куди не слід, а тихенько сопітиме в дві дзюрки і підвищуватиме рівень життя власних громадян, як це робить Фінляндія чи Швеція.
а заплатить за це американський середній клас.
В РФ середній клас - гагага. В Україні - це хто, лоточники з ринку? Гастрікі з польских полуниць?
Багато хто... може навіть і ти
я не типовий, так сказати яки minimalist doom prepper, в мене рівень витрат малочутливий до дихання ринку ... головне наразі закінчити оточення Києва кавалірками отриманням потрібного кешфло
flyman написав:Купив вчора б.у. SONY EXPERIA за 400 грн. Майже як нова. Маленька тріщина пластаски і нема пластмасової насадки для кнопки вкл.\викл. Може буду дувитися (а може, і знімати відосікі, не як траст ) на ютубі.
Більше чим рік тому купляв Nexus 5 в значно гіршому стані за 750 грн. із поколотим екраном і без кнопки теж і напівживою камерою.
Ось така інфляція. ОСББ за цоколь з 1го червня десь до +30% (замість 250 грн буде 350 гнр +-). Прийдеться ліміт 3000 грн. в місяць переглядати вверх.
А поки що насолоджуюся новим б.у. мобілком, думаю ще би купити собі НОВУ кавомолку за 500 грн. щоб перетирати в порошок дешеву петрушку і окроп, не з Анталії, а з дачі.
Це ти що, купив бабушкофон? Кнопкодавочний?
зі. А я собі взяв Samsung A42 5G в січні... Позавчора Mi Smart Band 6 за 52 бакси ))) А вчора по акції iPad 8 128 GB за 430 баксів, готуюсь до сезону дехфіцита чипів + інфлеца (імхо, нове виробництво буде дорожче, і наступні ті самі моделі будуть на 100 баксів дорожче)
ззі. В цьому місяці в 200 баксів не вкладусь ((((
який бабушкофон? це вже другий 4G смартфон, це просто для розуміння того, що за 400 грн. можна брати "чудо техніку" яка ще пару років тому коштувала в 10х дорожче.
молодець, я теж підкріпив запаси електроніки, на всяк випадок, якщо щось гавкне, щоб не бігати та не шукати запасний диск чи відяху чи мабілу штериЖе.