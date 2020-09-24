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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 190191192193
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 15:12

  change_pm написав:Японія :!:


зі. Кіото мені зайшло, місто - супер! Природа, смаколики, хмарочоси і храми...

для японців ти третій сорт
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 15:14

  change_pm написав:

зі. ведуча - сімпапулєчка, егеж? 8)

ззі. І це, Рубіні звичайно заганяєєєє...
Але уявіть, якщо саме так і буде :?: Що тоді :?:

нє смотрєл, но .... так яка зараз інфляція в США і для кого там розвинутий соціалізм ... не перемикайтеся

flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 15:21

  change_pm написав:
Донька судді Печерського райсуду Києва Христини Константинової та керівника відділу з розслідування справ Майдану в ДБР Анатолія Тарасюка записала відео, де нецензурно обзивала українців та закликала їх змиритися з російською окупацією Криму. Інформацію про це опублікував у себе на Facebook експерт з питань реформи судів та голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков.

https://zaxid.net/dochka_suddi_pechersk ... m_n1518589

зі. Подивіться її фото - ой :cry:

ззі. Є така штука - клімат в сім"ї... Якщо донька висловлює таку думку, то звідки вона, така думка, взялась :?: А :?:

І ця суддя, отримує велитенську з.п., буде отримувати велетенську пенсію, ще й однозначно щось вліву має...

Основне питання - де ж ти, український Піночет чи Де Голь??? :roll:


Почти гарантировано, что эта дочка "именем Украины" будет указывать украинцам что делать
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 15:31

  Вкладчик1234 написав:
  change_pm написав:
Донька судді Печерського райсуду Києва Христини Константинової та керівника відділу з розслідування справ Майдану в ДБР Анатолія Тарасюка записала відео, де нецензурно обзивала українців та закликала їх змиритися з російською окупацією Криму. Інформацію про це опублікував у себе на Facebook експерт з питань реформи судів та голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков.

https://zaxid.net/dochka_suddi_pechersk ... m_n1518589

зі. Подивіться її фото - ой :cry:

ззі. Є така штука - клімат в сім"ї... Якщо донька висловлює таку думку, то звідки вона, така думка, взялась :?: А :?:

І ця суддя, отримує велитенську з.п., буде отримувати велетенську пенсію, ще й однозначно щось вліву має...

Основне питання - де ж ти, український Піночет чи Де Голь??? :roll:


Почти гарантировано, что эта дочка "именем Украины" будет указывать украинцам что делать

Ти статтю не читав, а там написано, шо вона на юридичному фак-ті навчається...

Тому 100500% правильна відповідь...про гарантовано :mrgreen:

зі. нажаль...
Востаннє редагувалось change_pm в Суб 08 тра, 2021 15:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 15:34

  flyman написав:
  change_pm написав:Японія :!:

зі. Кіото мені зайшло, місто - супер! Природа, смаколики, хмарочоси і храми...

для японців ти третій сорт

Ти звідки знаєш? :mrgreen:

зі. нас, ойропейців, в Кіото не пускали в ресторан, і не хотіли пускати в клюбец для своїх, але ми порішали = головне, шоб хтось в команді говорив по японські...

А в клюбі дівчатка ойропейцям були дуже раді 8) і халявній горілці + ред бул :twisted:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 19:49

Уппссс!

Cyberattack Forces Shutdown Of Largest Gasoline Pipeline In United States

https://twitter.com/zerohedge/status/13 ... 7596007426
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 21:54

Понимаете, что говорит этот мужчина? Вот и мы нет. А между тем это британский депутат, и он только что выиграл выборы.

Огромный мужчина с внушительной бородой — кандидат от Консервативной партии (внезапно!) на местных выборах в местечке Блэкберн, и зовут его Альтаф Тайгер Патель. Умеет ли он вообще говорить по-английски — доподлинно неизвестно.

Зато умеет снимать абсурдные видео, где он катает пустые детские качели, поднимается на горку с надписью "Соси" и соответствующим рисунком, предлагает сделать Блэкберн снова великим и сравнивает себя с Борисом Джонсоном. Сердечко жителей городка дрогнуло, теперь он избран в местный совет и поздравляет избирателей в позе Ричарда Никсона.

партия сюрреалистов на марше

Видео
https://t.me/breakingmash/25193
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  #<1 ... 190191192193
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