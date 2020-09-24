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Донька судді Печерського райсуду Києва Христини Константинової та керівника відділу з розслідування справ Майдану в ДБР Анатолія Тарасюка записала відео, де нецензурно обзивала українців та закликала їх змиритися з російською окупацією Криму. Інформацію про це опублікував у себе на Facebook експерт з питань реформи судів та голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков.
Донька судді Печерського райсуду Києва Христини Константинової та керівника відділу з розслідування справ Майдану в ДБР Анатолія Тарасюка записала відео, де нецензурно обзивала українців та закликала їх змиритися з російською окупацією Криму. Інформацію про це опублікував у себе на Facebook експерт з питань реформи судів та голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков.
Понимаете, что говорит этот мужчина? Вот и мы нет. А между тем это британский депутат, и он только что выиграл выборы.
Огромный мужчина с внушительной бородой — кандидат от Консервативной партии (внезапно!) на местных выборах в местечке Блэкберн, и зовут его Альтаф Тайгер Патель. Умеет ли он вообще говорить по-английски — доподлинно неизвестно.
Зато умеет снимать абсурдные видео, где он катает пустые детские качели, поднимается на горку с надписью "Соси" и соответствующим рисунком, предлагает сделать Блэкберн снова великим и сравнивает себя с Борисом Джонсоном. Сердечко жителей городка дрогнуло, теперь он избран в местный совет и поздравляет избирателей в позе Ричарда Никсона.