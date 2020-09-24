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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 тра, 2021 15:12
change_pm написав:
Японія
зі. Кіото мені зайшло, місто - супер! Природа, смаколики, хмарочоси і храми...
для японців ти третій сорт
flyman
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Додано: Суб 08 тра, 2021 15:14
change_pm написав:
зі. ведуча - сімпапулєчка, егеж?
ззі. І це, Рубіні звичайно заганяєєєє...
Але уявіть, якщо саме так і буде
Що тоді
нє смотрєл, но .... так яка зараз інфляція в США і для кого там розвинутий соціалізм ... не перемикайтеся
flyman
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Додано: Суб 08 тра, 2021 15:21
change_pm написав: Донька судді Печерського райсуду Києва Христини Константинової та керівника відділу з розслідування справ Майдану в ДБР Анатолія Тарасюка записала відео, де нецензурно обзивала українців та закликала їх змиритися з російською окупацією Криму. Інформацію про це опублікував у себе на Facebook експерт з питань реформи судів та голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков. https://zaxid.net/dochka_suddi_pechersk ... m_n1518589
зі. Подивіться її фото - ой
ззі. Є така штука - клімат в сім"ї... Якщо донька висловлює таку думку, то звідки вона, така думка, взялась
А
І ця суддя, отримує велитенську з.п., буде отримувати велетенську пенсію, ще й однозначно щось вліву має...
Основне питання - де ж ти, український Піночет чи Де Голь???
Почти гарантировано, что эта дочка "именем Украины" будет указывать украинцам что делать
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Додано: Суб 08 тра, 2021 15:31
Вкладчик1234 написав: change_pm написав: Донька судді Печерського райсуду Києва Христини Константинової та керівника відділу з розслідування справ Майдану в ДБР Анатолія Тарасюка записала відео, де нецензурно обзивала українців та закликала їх змиритися з російською окупацією Криму. Інформацію про це опублікував у себе на Facebook експерт з питань реформи судів та голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков. https://zaxid.net/dochka_suddi_pechersk ... m_n1518589
зі. Подивіться її фото - ой
ззі. Є така штука - клімат в сім"ї... Якщо донька висловлює таку думку, то звідки вона, така думка, взялась
А
І ця суддя, отримує велитенську з.п., буде отримувати велетенську пенсію, ще й однозначно щось вліву має...
Основне питання - де ж ти, український Піночет чи Де Голь???
Почти гарантировано
, что эта дочка
"именем Украины"
будет указывать украинцам что делать
Ти статтю не читав, а там написано, шо вона на юридичному фак-ті навчається...
Тому 100500% правильна відповідь...про гарантовано
зі. нажаль...
Востаннє редагувалось
change_pm
в Суб 08 тра, 2021 15:34, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
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Додано: Суб 08 тра, 2021 15:34
flyman написав: change_pm написав:
Японія
зі. Кіото мені зайшло, місто - супер! Природа, смаколики, хмарочоси і храми...
для японців ти третій сорт
Ти звідки знаєш?
зі. нас, ойропейців, в Кіото не пускали в ресторан, і не хотіли пускати в клюбец для своїх, але ми порішали = головне, шоб хтось в команді говорив по японські...
А в клюбі дівчатка ойропейцям були дуже раді
і халявній горілці + ред бул
change_pm
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Додано: Суб 08 тра, 2021 19:49
Cyberattack Forces Shutdown Of Largest Gasoline Pipeline In United States https://twitter.com/zerohedge/status/13 ... 7596007426
change_pm
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Додано: Нед 09 тра, 2021 08:37
каже в Канаді уже ціни на нерухомість дивляться вниз, а літом почнеться і в штатах таке неподобство.
flyman
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Додано: Нед 09 тра, 2021 10:21
Дивіться скоріш, побачите, як поводяться з протилежною точкою зору... Думаю, відео скоро видалять... Там просто жесть, що робить система...
change_pm
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