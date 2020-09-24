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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 191192193194
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 12:00

Дивіться перші 20 хвилин )))



зі. Згадуємо Задорнова і слова про омериганців...

ззі
‘No one wants to work anymore’: the truth behind this unemployment benefits myth

https://www.theguardian.com/business/20 ... efits-myth
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 09 тра, 2021 12:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 12:02

Літва...

В Литве бум покупок коттеджей для среднего класса

https://taxfree.livejournal.com/3208683.html
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 13:05

Кавалірка в Токіо )))



30 млн йен*, 25-26 метрів, центр )))

* 278 тис баксів, йой :!:
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 17:16

  change_pm написав:
  UA написав:Конец глобализации.

Питання в тому, як багато людей це розуміють?

Вам не пофиг?
  change_pm написав:І що нам з цим розумом робити?

Достаточно не идти за толпой.
  change_pm написав:В чому і як зберегти свої накопичення? 8)

Пассивно пересидеть вряд ли получится.
Сколько людей из вашего окружения сейчас имеют значительные сбережения в кеше, а не активах?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 18:37

  change_pm написав:

зі. Згадуємо Задорнова і слова про омериганців...

ззі
‘No one wants to work anymore’: the truth behind this unemployment benefits myth

https://www.theguardian.com/business/20 ... efits-myth

ти знаєш, я теж не хочу працювати за "доковідні рейти"
новий рейт, це 1,4Х доковідного

а так, таки так: за миску супу американці не хочуть працювати.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 09 тра, 2021 19:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 19:06

  change_pm написав:
  UA написав:
  change_pm написав:

Дивіться скоріш, побачите, як поводяться з протилежною точкою зору...
Думаю, відео скоро видалять...

Там просто жесть, що робить система...

Конец глобализации.

Питання в тому, як багато людей це розуміють? І що нам з цим розумом робити?
В чому і як зберегти свої накопичення? 8)

то ще один інфоциган - свідок "жопоголізму"
flyman
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  #<1 ... 191192193194
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