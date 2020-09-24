зі. Згадуємо Задорнова і слова про омериганців...
ззі
‘No one wants to work anymore’: the truth behind this unemployment benefits myth
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Додано: Нед 09 тра, 2021 12:00
Дивіться перші 20 хвилин )))
зі. Згадуємо Задорнова і слова про омериганців...
ззі
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 09 тра, 2021 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 09 тра, 2021 12:02
Літва...
Додано: Нед 09 тра, 2021 13:05
Кавалірка в Токіо )))
30 млн йен*, 25-26 метрів, центр )))
* 278 тис баксів, йой
Додано: Нед 09 тра, 2021 17:16
Вам не пофиг?
Достаточно не идти за толпой.
Пассивно пересидеть вряд ли получится.
Сколько людей из вашего окружения сейчас имеют значительные сбережения в кеше, а не активах?
Додано: Нед 09 тра, 2021 18:37
ти знаєш, я теж не хочу працювати за "доковідні рейти"
новий рейт, це 1,4Х доковідного
а так, таки так: за миску супу американці не хочуть працювати.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 09 тра, 2021 19:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 09 тра, 2021 19:06
то ще один інфоциган - свідок "жопоголізму"
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