Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 тра, 2021 12:00
зі. Згадуємо Задорнова і слова про омериганців...
ззі
‘No one wants to work anymore’: the truth behind this unemployment benefits myth https://www.theguardian.com/business/20 ... efits-myth
Востаннє редагувалось
change_pm
в Нед 09 тра, 2021 12:07, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
Повідомлень: 3739
З нами з: 03.02.16
Подякував: 93 раз.
Подякували: 745 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 09 тра, 2021 12:02
В Литве бум покупок коттеджей для среднего класса https://taxfree.livejournal.com/3208683.html
change_pm
Повідомлень: 3739
З нами з: 03.02.16
Подякував: 93 раз.
Подякували: 745 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 09 тра, 2021 13:05
30 млн йен*, 25-26 метрів, центр )))
* 278 тис баксів, йой
change_pm
Повідомлень: 3739
З нами з: 03.02.16
Подякував: 93 раз.
Подякували: 745 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 09 тра, 2021 17:16
change_pm написав: UA написав:
Конец глобализации.
Питання в тому, як багато людей це розуміють?
Вам не пофиг?
change_pm написав:
І що нам з цим розумом робити?
Достаточно не идти за толпой.
change_pm написав:
В чому і як зберегти свої накопичення?
Пассивно пересидеть вряд ли получится.
Сколько людей из вашего окружения сейчас имеют значительные сбережения в кеше, а не активах?
UA
Повідомлень: 5582
З нами з: 19.07.08
Подякував: 930 раз.
Подякували: 1130 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 09 тра, 2021 18:37
ти знаєш, я теж не хочу працювати за "доковідні рейти"
новий рейт, це 1,4Х доковідного
а так, таки так: за миску супу американці не хочуть працювати.
Востаннє редагувалось
flyman
в Нед 09 тра, 2021 19:10, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Повідомлень: 24468
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1237 раз.
Подякували: 1880 раз.
Профіль
2
Додано: Нед 09 тра, 2021 19:06
change_pm написав: UA написав: change_pm написав:
Дивіться скоріш, побачите, як поводяться з протилежною точкою зору...
Думаю, відео скоро видалять...
Там просто жесть, що робить система...
Конец глобализации.
Питання в тому, як багато людей це розуміють? І що нам з цим розумом робити?
В чому і як зберегти свої накопичення?
то ще один інфоциган - свідок "жопоголізму"
flyman
Повідомлень: 24468
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1237 раз.
Подякували: 1880 раз.
Профіль
2
Додано: Нед 09 тра, 2021 21:42
Rehn (ЕЦБ): ЕЦБ должен принять метод ФРС, где допускается овершут инфляции выше инфляционного таргета
https://t.me/markettwits/136896
Следующие посты за этим - тоже интересные
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 14564
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7963 раз.
Подякували: 3842 раз.
Профіль
3
2
3
Додано: Пон 10 тра, 2021 08:47
Вкладчик1234 написав:
Rehn (ЕЦБ): ЕЦБ должен принять метод ФРС, где допускается овершут инфляции выше инфляционного таргета
https://t.me/markettwits/136896
Следующие посты за этим - тоже интересные
Я читав...
Підсумуємо:
- ЦБшкі бачать що інфлец буде 3-4-5%, але робити поки нічого не збираються, думаючи, шо пересидять )))
- Дивився прогноз цін на мідь - до 2025 року 20 тис за тонну )))
хаха, 20 тис з тону буде вже до кінця року, то очікування спрацюють в правильну сторону...
- ЦБшкі загоняють нас в стагфлец, вихід з якого буде дуже болючим
Востаннє редагувалось
change_pm
в Пон 10 тра, 2021 08:49, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
Повідомлень: 3739
З нами з: 03.02.16
Подякував: 93 раз.
Подякували: 745 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 10 тра, 2021 08:49
flyman написав:
ти знаєш, я теж не хочу працювати за "доковідні рейти"
новий рейт, це 1,4Х доковідного
а так, таки так:
за миску супу американці не хочуть працювати
.
Ха, так мистку супу їм просто так забезпечать ))))
От ціково, хто буде втілювати в життя інфраструктурний план Баідона? Китайці?
change_pm
Повідомлень: 3739
З нами з: 03.02.16
Подякував: 93 раз.
Подякували: 745 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 10 тра, 2021 08:52
UA написав: change_pm написав: UA написав:
Конец глобализации.
Питання в тому, як багато людей це розуміють?
Вам не пофиг?
change_pm написав:
І що нам з цим розумом робити?
Достаточно не идти за толпой.
change_pm написав:
В чому і як зберегти свої накопичення?
Пассивно пересидеть вряд ли получится.
Сколько людей из вашего окружения сейчас имеют значительные сбережения в кеше, а не активах?
Якщо я задаюсь такими питаннями, то не пофіг )))
Я допоможу комусь, може і мені хтось допоможе - круговорот добра в природі
А хто де і в яких активах, не прийнято обговорювати...
Імхо, більшість не в кеші, думаю в акціях...
change_pm
Повідомлень: 3739
З нами з: 03.02.16
Подякував: 93 раз.
Подякували: 745 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
10675
1423665
6964
877397
Пон 10 тра, 2021 05:28 Bolt
228
26021
Вів 30 бер, 2021 07:18 BIGor