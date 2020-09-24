Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Підсумуємо: - ЦБшкі бачать що інфлец буде 3-4-5%, але робити поки нічого не збираються, думаючи, шо пересидять ))) - Дивився прогноз цін на мідь - до 2025 року 20 тис за тонну ))) хаха, 20 тис з тону буде вже до кінця року, то очікування спрацюють в правильну сторону... - ЦБшкі загоняють нас в стагфлец, вихід з якого буде дуже болючим
В такой ситуации каждый начнет тянуть одеяло на себя. Торговые барьеры. Протекционизм своим производителям. Ограничение вывоза продовольствия.
Рф ограничило экспорт гречки. В Украине заговорили об ограничениях экспорта подсолнечника... И это только начало
Підсумуємо: - ЦБшкі бачать що інфлец буде 3-4-5%, але робити поки нічого не збираються, думаючи, шо пересидять ))) - Дивився прогноз цін на мідь - до 2025 року 20 тис за тонну ))) хаха, 20 тис з тону буде вже до кінця року, то очікування спрацюють в правильну сторону... - ЦБшкі загоняють нас в стагфлец, вихід з якого буде дуже болючим
В такой ситуации каждый начнет тянуть одеяло на себя. Торговые барьеры. Протекционизм своим производителям. Ограничение вывоза продовольствия.
Рф ограничило экспорт гречки. В Украине заговорили об ограничениях экспорта подсолнечника... И это только начало
Початок процессу де-глобалізації ))) Всі, хто в тємі, в тємі...
Імхо, головне, не опинитись на території розлому, де будуть проходити кордони цих нових економічно-політочних зон...
change_pm написав:Початок процессу де-глобалізації ))) Всі, хто в тємі, в тємі...
Імхо, головне, не опинитись на території розлому, де будуть проходити кордони цих нових економічно-політочних зон...
Егеж, товариство?!
Желательно оказаться на территории, которая сама себя может обеспечить, и подальше о других соседей. По этим критериям - Австралия идеальна. Может есть и какие-то другие "оазисы", но нужно подробно смотреть
Підсумуємо: - ЦБшкі бачать що інфлец буде 3-4-5%, але робити поки нічого не збираються, думаючи, шо пересидять ))) - Дивився прогноз цін на мідь - до 2025 року 20 тис за тонну ))) хаха, 20 тис з тону буде вже до кінця року, то очікування спрацюють в правильну сторону... - ЦБшкі загоняють нас в стагфлец, вихід з якого буде дуже болючим
В такой ситуации каждый начнет тянуть одеяло на себя. Торговые барьеры. Протекционизм своим производителям. Ограничение вывоза продовольствия.
Рф ограничило экспорт гречки. В Украине заговорили об ограничениях экспорта подсолнечника... И это только начало
по этой логике, условная Норвегия должна резко простимулировать внутренний спрос на нефть и сардины....что, конечно, бред. Как и Украина не накормит население одной только семечкой, а вот без притока валюты загнётся однозначно. Короче, не верю я в такое развитие событий.
change_pm написав:Початок процессу де-глобалізації ))) Всі, хто в тємі, в тємі...
Імхо, головне, не опинитись на території розлому, де будуть проходити кордони цих нових економічно-політочних зон...
Егеж, товариство?!
Желательно оказаться на территории, которая сама себя может обеспечить, и подальше о других соседей. По этим критериям - Австралия идеальна. Может есть и какие-то другие "оазисы", но нужно подробно смотреть
Звичайно ж є...
Одна з таких віддалених територій нещодавно заявила, що збирається відмовлятись від туризма, а туризм їм давав 5% ВВП...
Але імхо туди вже ні туристом, ні іммігрувати не вийде (хоча я і не пробував )...
Підсумуємо: - ЦБшкі бачать що інфлец буде 3-4-5%, але робити поки нічого не збираються, думаючи, шо пересидять ))) - Дивився прогноз цін на мідь - до 2025 року 20 тис за тонну ))) хаха, 20 тис з тону буде вже до кінця року, то очікування спрацюють в правильну сторону... - ЦБшкі загоняють нас в стагфлец, вихід з якого буде дуже болючим
В такой ситуации каждый начнет тянуть одеяло на себя. Торговые барьеры. Протекционизм своим производителям. Ограничение вывоза продовольствия.
Рф ограничило экспорт гречки. В Украине заговорили об ограничениях экспорта подсолнечника... И это только начало
по этой логике, условная Норвегия должна резко простимулировать внутренний спрос на нефть и сардины....что, конечно, бред. Как и Украина не накормит население одной только семечкой, а вот без притока валюты загнётся однозначно. Короче, не верю я в такое развитие событий.
Пам"ятаю нашу розмову на валютній гілці стосовно того, чим себе Україна повинна забезпечувати...
А ось така собі реальна країна, з "найкращими чорноземами" в світі, вже 5-6 років має однакові ціни на базові продукти харчування...
Причому дотацій виробники не отримують, ціни відносно невисокі... і тепер виходить, що в Україні те саме коштує дорожче.