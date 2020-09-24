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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 192193194195
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 09:04

  change_pm написав:Я читав...

Підсумуємо:
- ЦБшкі бачать що інфлец буде 3-4-5%, але робити поки нічого не збираються, думаючи, шо пересидять )))
- Дивився прогноз цін на мідь - до 2025 року 20 тис за тонну )))
хаха, 20 тис з тону буде вже до кінця року, то очікування спрацюють в правильну сторону...
- ЦБшкі загоняють нас в стагфлец, вихід з якого буде дуже болючим :evil:

В такой ситуации каждый начнет тянуть одеяло на себя.
Торговые барьеры. Протекционизм своим производителям.
Ограничение вывоза продовольствия.

Рф ограничило экспорт гречки.
В Украине заговорили об ограничениях экспорта подсолнечника...
И это только начало
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 09:18

  UA написав:
  change_pm написав:Я читав...

Підсумуємо:
- ЦБшкі бачать що інфлец буде 3-4-5%, але робити поки нічого не збираються, думаючи, шо пересидять )))
- Дивився прогноз цін на мідь - до 2025 року 20 тис за тонну )))
хаха, 20 тис з тону буде вже до кінця року, то очікування спрацюють в правильну сторону...
- ЦБшкі загоняють нас в стагфлец, вихід з якого буде дуже болючим :evil:

В такой ситуации каждый начнет тянуть одеяло на себя.
Торговые барьеры. Протекционизм своим производителям.
Ограничение вывоза продовольствия.

Рф ограничило экспорт гречки.
В Украине заговорили об ограничениях экспорта подсолнечника...
И это только начало

Початок процессу де-глобалізації ))) Всі, хто в тємі, в тємі...

Імхо, головне, не опинитись на території розлому, де будуть проходити кордони цих нових економічно-політочних зон...

Егеж, товариство?!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 09:24

  change_pm написав:Початок процессу де-глобалізації ))) Всі, хто в тємі, в тємі...

Імхо, головне, не опинитись на території розлому, де будуть проходити кордони цих нових економічно-політочних зон...

Егеж, товариство?!

Желательно оказаться на территории, которая сама себя может обеспечить, и подальше о других соседей.
По этим критериям - Австралия идеальна.
Может есть и какие-то другие "оазисы", но нужно подробно смотреть
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 09:31

Почти оффтоп:
Французские военные написали новое письмо с предупреждением о гражданской войне

По ссылке краткая суть письма (там картинка)
https://t.me/dvachannel/69834
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 09:43

  Вкладчик1234 написав:Почти оффтоп:
Французские военные написали новое письмос предупреждением о гражданской войне

По ссылке краткая суть письма (там картинка)
https://t.me/dvachannel/69834

Ще одне? Йой! Не позаздриш Макрончику ((((

Цікаво, чи в них є такі казки - на право підеш - ось це трапиться,
на ліво підеш - ось те трапиться? :mrgreen:

зі. Все більше і більше цунцвангів по світу (((
Не хочу навіть думати, чим все це може скінчитись...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 09:57

  UA написав:
  change_pm написав:Я читав...

Підсумуємо:
- ЦБшкі бачать що інфлец буде 3-4-5%, але робити поки нічого не збираються, думаючи, шо пересидять )))
- Дивився прогноз цін на мідь - до 2025 року 20 тис за тонну )))
хаха, 20 тис з тону буде вже до кінця року, то очікування спрацюють в правильну сторону...
- ЦБшкі загоняють нас в стагфлец, вихід з якого буде дуже болючим :evil:

В такой ситуации каждый начнет тянуть одеяло на себя.
Торговые барьеры. Протекционизм своим производителям.
Ограничение вывоза продовольствия.

Рф ограничило экспорт гречки.
В Украине заговорили об ограничениях экспорта подсолнечника...
И это только начало
по этой логике, условная Норвегия должна резко простимулировать внутренний спрос на нефть и сардины....что, конечно, бред. Как и Украина не накормит население одной только семечкой, а вот без притока валюты загнётся однозначно.
Короче, не верю я в такое развитие событий.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 11:43

  Вкладчик1234 написав:
  change_pm написав:Початок процессу де-глобалізації ))) Всі, хто в тємі, в тємі...

Імхо, головне, не опинитись на території розлому, де будуть проходити кордони цих нових економічно-політочних зон...

Егеж, товариство?!

Желательно оказаться на территории, которая сама себя может обеспечить, и подальше о других соседей.
По этим критериям - Австралия идеальна.
Может есть и какие-то другие "оазисы", но нужно подробно смотреть

Звичайно ж є...

Одна з таких віддалених територій нещодавно заявила, що збирається відмовлятись від туризма, а туризм їм давав 5% ВВП...

Але імхо туди вже ні туристом, ні іммігрувати не вийде (хоча я і не пробував :roll: )...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 11:50

  juristkostya написав:
  UA написав:
  change_pm написав:Я читав...

Підсумуємо:
- ЦБшкі бачать що інфлец буде 3-4-5%, але робити поки нічого не збираються, думаючи, шо пересидять )))
- Дивився прогноз цін на мідь - до 2025 року 20 тис за тонну )))
хаха, 20 тис з тону буде вже до кінця року, то очікування спрацюють в правильну сторону...
- ЦБшкі загоняють нас в стагфлец, вихід з якого буде дуже болючим :evil:

В такой ситуации каждый начнет тянуть одеяло на себя.
Торговые барьеры. Протекционизм своим производителям.
Ограничение вывоза продовольствия.

Рф ограничило экспорт гречки.
В Украине заговорили об ограничениях экспорта подсолнечника...
И это только начало
по этой логике, условная Норвегия должна резко простимулировать внутренний спрос на нефть и сардины....что, конечно, бред.
Как и Украина не накормит население одной только семечкой, а вот без притока валюты загнётся однозначно.
Короче, не верю я в такое развитие событий.

Пам"ятаю нашу розмову на валютній гілці стосовно того, чим себе Україна повинна забезпечувати...

А ось така собі реальна країна, з "найкращими чорноземами" в світі, вже 5-6 років має однакові ціни на базові продукти харчування...

Причому дотацій виробники не отримують, ціни відносно невисокі... і тепер виходить, що в Україні те саме коштує дорожче.

Про вартість комуналки я промовчу...

Цікаво, чому так?

https://www.carrefouruae.com/mafuae/en/ ... /F21630500

https://www.carrefouruae.com/mafuae/en/ ... /F21630400
change_pm
 
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