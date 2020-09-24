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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 193194195196
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 13:01

  juristkostya написав:
  change_pm написав:
Цікаво, чому так?

Странный вопрос. Так будет ровно до тех пор, пока нефтяная подушка позволяет. Ни больше, ни меньше.

Я саме на схожу відповіть і очікував)))

Продовжуй терпіти Костя, Україна ж пустеля, яка не має ні чорноземів, ні нафти і газу, ні інших корисних копалин :mrgreen:

Імхо, років через 150 заживете знатно )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 13:39

До речі...

В пятницу вышли неожиданно слабые данные по рынку труда в США. Ожидалось, что в апреле число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится на 978 тыс, а по факту оказалось всего на 266 тыс (https://t.me/markettwits/136799). В марте же этот показатель составил 770 тыс. Очень странные данные за апрель, учитывая, что никакого ухудшения в американской экономике видно не было. Невольно закрадываются подозрения насчет правдоподобности этих данных.

Чем-то мне это напомнило ситуацию в июне 2016 года. Тогда рынок ожидал прирост занятых на 164 тыс, а вышли просто шокирующие данные о 38 тыс. (см. на графике внизу насколько странно выглядят те данные). Доллар сразу же начал падать колом вниз ко всем валютам, а рынки полетели наверх. В пятницу мы наблюдали очень похожую картину. Но главное даже не в этом, а в том, какие ожидания были тогда и сейчас насчет будущей политики ФРС. В данный момент большинство инвесторов гадают, когда же ФРС объявит о начале сворачивания программы QE. Хорошие данные по рынку труда не оставили бы никакого маневра для главы ФРС. А так данные непонятно какие, поэтому можно продолжать печать по 120 млрд долларов в месяц в рамках программы QE. И вроде как не придраться к г-ну Пауэллу. Рынок труда же "слабый".

В 2016 году ситуация была следующая - фондовые рынки начали активно восстанавливаться после обвала в январе. Доллар постепенно слабел после резкого взлета. Но на пути этого восстановления была одна проблема - ФРС обещала три раза повысить ставку в 2016 году. В какой-то момент, видимо, стало понятно, что это делать нельзя. Почти перед каждым заседанием были ожидания, что вот-вот повысят ставку, но этого не происходило. И не всегда было понятно почему. Вроде уже было очевидно, что в июне будет повышение. И тут неожиданно выходят шокирующие данные с рынка труда, о которых написал выше. Конечно же, ставку поднимать было нельзя в таких условиях. И рынок с этим согласился. Потом был брекзит, так и дотянули до конца года и только в декабре подняли ставку один раз по итогам года.

Мне кажется, что вряд ли это совпадение. Рынок тогда и сейчас готовился к ужесточению со стороны ФРС, а регулятор явно пока не хочет (и тогда не хотел) ничего ужесточать. Судя по всему, это и объясняет столь "неожиданно" слабые данные с рынка труда. Кстати говоря, их же потом еще можно и пересмотреть задним числом. Да, такое практикуется. Так что с этим нет никаких проблем. А инвесторы зато поняли сейчас, что ужесточение ДКП откладывается на неопределенный срок. Так что можно продолжать печатать. Мандат на это получен!
@marketdumki

зі. охферисти продовжують грабувати матрасників...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 13:49

  change_pm написав:зі. охферисти продовжують грабувати матрасників...

Думаете много осталось в мире матрасников?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 14:04

  UA написав:
  change_pm написав:зі. охферисти продовжують грабувати матрасників...

Думаете много осталось в мире матрасников?

Імхо, дофігіща.

Казали, шо десь 5 трлн баксів накопичилось на рахунках по світу, частина (я вище давав посилання) лежить взагалі під - ставки у Йоропі...

зі. + якщо ви заробляєте від 5 куе в місяць, ви автоматично стаєте матрасником за пару місяців, якщо все відразу не "пуляєте" в крипту, в фонду чи ще кудись...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 14:24

  change_pm написав:
  UA написав:
  change_pm написав:зі. охферисти продовжують грабувати матрасників...

Думаете много осталось в мире матрасников?

Імхо, дофігіща.

Казали, шо десь 5 трлн баксів накопичилось на рахунках по світу, частина (я вище давав посилання) лежить взагалі під - ставки у Йоропі...

зі. + якщо ви заробляєте від 5 куе в місяць, ви автоматично стаєте матрасником за пару місяців, якщо все відразу не "пуляєте" в крипту, в фонду чи ще кудись...

5 трлн это только домохозяйства? Или это деньги бизнеса, корпораций и гос. резервы?

В любом случаи 5 трлн это пыль. Всего 750 долларов сбережений на одного жителя планеты Земля, против долга 40 000 долларов на одного жителя планеты.

Мировой долг правительства, компаний и домохозяйств в 2020 году достиг отметки $281 трлн.
Это составляет 355% мирового ВВП :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 14:33

  UA написав:5 трлн это только домохозяйства? Или это деньги бизнеса, корпораций и гос. резервы?

В любом случаи 5 трлн это пыль. Всего 750 долларов сбережений на одного жителя планеты Земля, против долга 40 000 долларов на одного жителя планеты.

Мировой долг правительства, компаний и домохозяйств в 2020 году достиг отметки $281 трлн.
Это составляет 355% мирового ВВП :mrgreen:

Ага))) тільки ж ми розуміємо, що ці кошти неравномірно розділені...

Може у мене 100 куе, а у вас 200 куе, у Флая 20 куе, а у когось лише 100 баксів :mrgreen:

Я ось чого і не хочу (хоча мене і не питають) - не хочу, щоб мої 100 куе згоріли в інфлеці, так саме як і 40 куе боргів, які на мене записані 8)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 16:49

  change_pm написав:
  juristkostya написав:
  change_pm написав:
Цікаво, чому так?

Странный вопрос. Так будет ровно до тех пор, пока нефтяная подушка позволяет. Ни больше, ни меньше.

Я саме на схожу відповіть і очікував)))

Продовжуй терпіти Костя, Україна ж пустеля, яка не має ні чорноземів, ні нафти і газу, ні інших корисних копалин :mrgreen:

Імхо, років через 150 заживете знатно )))
почему вы думаете, что я вас "терплю"? Я к вам вполне нейтрально отношусь.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 17:42

  change_pm написав:
  UA написав:
  change_pm написав:зі. охферисти продовжують грабувати матрасників...

Думаете много осталось в мире матрасников?

Імхо, дофігіща.

Казали, шо десь 5 трлн баксів накопичилось на рахунках по світу, частина (я вище давав посилання) лежить взагалі під - ставки у Йоропі...

зі. + якщо ви заробляєте від 5 куе в місяць, ви автоматично стаєте матрасником за пару місяців, якщо все відразу не "пуляєте" в крипту, в фонду чи ще кудись...

один головний з матрасників це Китай, ще трохи РФ, і т.д.
Чи ти думаєш, що це бабушки з гробовими ?
flyman
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  #<1 ... 193194195196
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