Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В пятницу вышли неожиданно слабые данные по рынку труда в США. Ожидалось, что в апреле число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится на 978 тыс, а по факту оказалось всего на 266 тыс (https://t.me/markettwits/136799). В марте же этот показатель составил 770 тыс. Очень странные данные за апрель, учитывая, что никакого ухудшения в американской экономике видно не было. Невольно закрадываются подозрения насчет правдоподобности этих данных.
Чем-то мне это напомнило ситуацию в июне 2016 года. Тогда рынок ожидал прирост занятых на 164 тыс, а вышли просто шокирующие данные о 38 тыс. (см. на графике внизу насколько странно выглядят те данные). Доллар сразу же начал падать колом вниз ко всем валютам, а рынки полетели наверх. В пятницу мы наблюдали очень похожую картину. Но главное даже не в этом, а в том, какие ожидания были тогда и сейчас насчет будущей политики ФРС. В данный момент большинство инвесторов гадают, когда же ФРС объявит о начале сворачивания программы QE. Хорошие данные по рынку труда не оставили бы никакого маневра для главы ФРС. А так данные непонятно какие, поэтому можно продолжать печать по 120 млрд долларов в месяц в рамках программы QE. И вроде как не придраться к г-ну Пауэллу. Рынок труда же "слабый".
В 2016 году ситуация была следующая - фондовые рынки начали активно восстанавливаться после обвала в январе. Доллар постепенно слабел после резкого взлета. Но на пути этого восстановления была одна проблема - ФРС обещала три раза повысить ставку в 2016 году. В какой-то момент, видимо, стало понятно, что это делать нельзя. Почти перед каждым заседанием были ожидания, что вот-вот повысят ставку, но этого не происходило. И не всегда было понятно почему. Вроде уже было очевидно, что в июне будет повышение. И тут неожиданно выходят шокирующие данные с рынка труда, о которых написал выше. Конечно же, ставку поднимать было нельзя в таких условиях. И рынок с этим согласился. Потом был брекзит, так и дотянули до конца года и только в декабре подняли ставку один раз по итогам года.
Мне кажется, что вряд ли это совпадение. Рынок тогда и сейчас готовился к ужесточению со стороны ФРС, а регулятор явно пока не хочет (и тогда не хотел) ничего ужесточать. Судя по всему, это и объясняет столь "неожиданно" слабые данные с рынка труда. Кстати говоря, их же потом еще можно и пересмотреть задним числом. Да, такое практикуется. Так что с этим нет никаких проблем. А инвесторы зато поняли сейчас, что ужесточение ДКП откладывается на неопределенный срок. Так что можно продолжать печатать. Мандат на это получен!