RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 193194195196
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 13:01

  juristkostya написав:
  change_pm написав:
Цікаво, чому так?

Странный вопрос. Так будет ровно до тех пор, пока нефтяная подушка позволяет. Ни больше, ни меньше.

Я саме на схожу відповіть і очікував)))

Продовжуй терпіти Костя, Україна ж пустеля, яка не має ні чорноземів, ні нафти і газу, ні інших корисних копалин :mrgreen:

Імхо, років через 150 заживете знатно )))
change_pm
 
Повідомлень: 3751
З нами з: 03.02.16
Подякував: 95 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 13:39

До речі...

В пятницу вышли неожиданно слабые данные по рынку труда в США. Ожидалось, что в апреле число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится на 978 тыс, а по факту оказалось всего на 266 тыс (https://t.me/markettwits/136799). В марте же этот показатель составил 770 тыс. Очень странные данные за апрель, учитывая, что никакого ухудшения в американской экономике видно не было. Невольно закрадываются подозрения насчет правдоподобности этих данных.

Чем-то мне это напомнило ситуацию в июне 2016 года. Тогда рынок ожидал прирост занятых на 164 тыс, а вышли просто шокирующие данные о 38 тыс. (см. на графике внизу насколько странно выглядят те данные). Доллар сразу же начал падать колом вниз ко всем валютам, а рынки полетели наверх. В пятницу мы наблюдали очень похожую картину. Но главное даже не в этом, а в том, какие ожидания были тогда и сейчас насчет будущей политики ФРС. В данный момент большинство инвесторов гадают, когда же ФРС объявит о начале сворачивания программы QE. Хорошие данные по рынку труда не оставили бы никакого маневра для главы ФРС. А так данные непонятно какие, поэтому можно продолжать печать по 120 млрд долларов в месяц в рамках программы QE. И вроде как не придраться к г-ну Пауэллу. Рынок труда же "слабый".

В 2016 году ситуация была следующая - фондовые рынки начали активно восстанавливаться после обвала в январе. Доллар постепенно слабел после резкого взлета. Но на пути этого восстановления была одна проблема - ФРС обещала три раза повысить ставку в 2016 году. В какой-то момент, видимо, стало понятно, что это делать нельзя. Почти перед каждым заседанием были ожидания, что вот-вот повысят ставку, но этого не происходило. И не всегда было понятно почему. Вроде уже было очевидно, что в июне будет повышение. И тут неожиданно выходят шокирующие данные с рынка труда, о которых написал выше. Конечно же, ставку поднимать было нельзя в таких условиях. И рынок с этим согласился. Потом был брекзит, так и дотянули до конца года и только в декабре подняли ставку один раз по итогам года.

Мне кажется, что вряд ли это совпадение. Рынок тогда и сейчас готовился к ужесточению со стороны ФРС, а регулятор явно пока не хочет (и тогда не хотел) ничего ужесточать. Судя по всему, это и объясняет столь "неожиданно" слабые данные с рынка труда. Кстати говоря, их же потом еще можно и пересмотреть задним числом. Да, такое практикуется. Так что с этим нет никаких проблем. А инвесторы зато поняли сейчас, что ужесточение ДКП откладывается на неопределенный срок. Так что можно продолжать печатать. Мандат на это получен!
@marketdumki

зі. охферисти продовжують грабувати матрасників...
change_pm
 
Повідомлень: 3751
З нами з: 03.02.16
Подякував: 95 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 13:49

  change_pm написав:зі. охферисти продовжують грабувати матрасників...

Думаете много осталось в мире матрасников?
UA
 
Повідомлень: 5597
З нами з: 19.07.08
Подякував: 930 раз.
Подякували: 1132 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 14:04

  UA написав:
  change_pm написав:зі. охферисти продовжують грабувати матрасників...

Думаете много осталось в мире матрасников?

Імхо, дофігіща.

Казали, шо десь 5 трлн баксів накопичилось на рахунках по світу, частина (я вище давав посилання) лежить взагалі під - ставки у Йоропі...

зі. + якщо ви заробляєте від 5 куе в місяць, ви автоматично стаєте матрасником за пару місяців, якщо все відразу не "пуляєте" в крипту, в фонду чи ще кудись...
change_pm
 
Повідомлень: 3751
З нами з: 03.02.16
Подякував: 95 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 14:24

  change_pm написав:
  UA написав:
  change_pm написав:зі. охферисти продовжують грабувати матрасників...

Думаете много осталось в мире матрасников?

Імхо, дофігіща.

Казали, шо десь 5 трлн баксів накопичилось на рахунках по світу, частина (я вище давав посилання) лежить взагалі під - ставки у Йоропі...

зі. + якщо ви заробляєте від 5 куе в місяць, ви автоматично стаєте матрасником за пару місяців, якщо все відразу не "пуляєте" в крипту, в фонду чи ще кудись...

5 трлн это только домохозяйства? Или это деньги бизнеса, корпораций и гос. резервы?

В любом случаи 5 трлн это пыль. Всего 750 долларов сбережений на одного жителя планеты Земля, против долга 40 000 долларов на одного жителя планеты.

Мировой долг правительства, компаний и домохозяйств в 2020 году достиг отметки $281 трлн.
Это составляет 355% мирового ВВП :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 5597
З нами з: 19.07.08
Подякував: 930 раз.
Подякували: 1132 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 14:33

  UA написав:5 трлн это только домохозяйства? Или это деньги бизнеса, корпораций и гос. резервы?

В любом случаи 5 трлн это пыль. Всего 750 долларов сбережений на одного жителя планеты Земля, против долга 40 000 долларов на одного жителя планеты.

Мировой долг правительства, компаний и домохозяйств в 2020 году достиг отметки $281 трлн.
Это составляет 355% мирового ВВП :mrgreen:

Ага))) тільки ж ми розуміємо, що ці кошти неравномірно розділені...

Може у мене 100 куе, а у вас 200 куе, у Флая 20 куе, а у когось лише 100 баксів :mrgreen:

Я ось чого і не хочу (хоча мене і не питають) - не хочу, щоб мої 100 куе згоріли в інфлеці, так саме як і 40 куе боргів, які на мене записані 8)
change_pm
 
Повідомлень: 3751
З нами з: 03.02.16
Подякував: 95 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 16:49

  change_pm написав:
  juristkostya написав:
  change_pm написав:
Цікаво, чому так?

Странный вопрос. Так будет ровно до тех пор, пока нефтяная подушка позволяет. Ни больше, ни меньше.

Я саме на схожу відповіть і очікував)))

Продовжуй терпіти Костя, Україна ж пустеля, яка не має ні чорноземів, ні нафти і газу, ні інших корисних копалин :mrgreen:

Імхо, років через 150 заживете знатно )))
почему вы думаете, что я вас "терплю"? Я к вам вполне нейтрально отношусь.
juristkostya
 
Повідомлень: 3441
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 997 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 17:42

  change_pm написав:
  UA написав:
  change_pm написав:зі. охферисти продовжують грабувати матрасників...

Думаете много осталось в мире матрасников?

Імхо, дофігіща.

Казали, шо десь 5 трлн баксів накопичилось на рахунках по світу, частина (я вище давав посилання) лежить взагалі під - ставки у Йоропі...

зі. + якщо ви заробляєте від 5 куе в місяць, ви автоматично стаєте матрасником за пару місяців, якщо все відразу не "пуляєте" в крипту, в фонду чи ще кудись...

один головний з матрасників це Китай, ще трохи РФ, і т.д.
Чи ти думаєш, що це бабушки з гробовими ?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24485
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1237 раз.
Подякували: 1880 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:12

  flyman написав:один головний з матрасників це Китай, ще трохи РФ, і т.д.
Чи ти думаєш, що це бабушки з гробовими ?

Прикро, що тебе забанили в гуглі, а новини такі ти вчасно не читаєш...

Я ж казав, що це грощі часників, а не держав - ознайомся...
With an Extra $5.4 Trillion in Savings, Are Global Consumers Primed for a Massive Spending Boom?

https://finance.yahoo.com/news/extra-5- ... 32466.html
change_pm
 
Повідомлень: 3751
З нами з: 03.02.16
Подякував: 95 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:15

Чьо ти дєлаіш Баідін...???

Biden says unemployed offered jobs must take them or lose benefits

U.S. President Joe Biden on Monday defended himself against critics who say expanded unemployment benefits offered in the COVID-19 relief bill passed in March are keeping Americans from taking new jobs.

Biden said the administration will remind U.S. states this week that any unemployed American offered a comparable job must take it or risk losing unemployment benefits. He is also directing the U.S. Labor Department to work with states to reinstate requirements that those receiving unemployment benefits must demonstrate they are actively looking for work.

"If you're receiving unemployment benefits and you're offered a suitable job, you can't refuse that job and just keep getting unemployment benefits," Biden said.

https://finance.yahoo.com/news/biden-sa ... 18409.html

зі. Мі за таке не голусували! Ти чьо рамси попутав Баідєн? :mrgreen: - голоси безробітни, проголосувавших за демократів :lol:
change_pm
 
Повідомлень: 3751
З нами з: 03.02.16
Подякував: 95 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 193194195196
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 696, 697, 698
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
6975 878772
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 тра, 2021 09:58
Успіх
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 1067, 1068, 1069
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
10688 1425777
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 тра, 2021 09:17
change_pm
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 21, 22, 23
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
228 26086
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 бер, 2021 07:18
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.