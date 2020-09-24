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. В марте же этот показатель составил 770 тыс.Тогда рынок ожидал прирост занятых на 164 тыс, а вышли просто шокирующие данные о 38 тыс. (см. на графике внизу насколько странно выглядят те данные). Доллар сразу же начал падать колом вниз ко всем валютам, а рынки полетели наверх. В пятницу мы наблюдали очень похожую картину. Но главное даже не в этом, а в том, какие ожидания были тогда и сейчас насчет будущей политики ФРС. В данный момент большинство инвесторов гадают, когда же ФРС объявит о начале сворачивания программы QE. Хорошие данные по рынку труда не оставили бы никакого маневра для главы ФРС. А так данные непонятно какие, поэтому можно продолжать печать по 120 млрд долларов в месяц в рамках программы QE. И вроде как не придраться к г-ну Пауэллу. Рынок труда же "слабый".В 2016 году ситуация была следующая - фондовые рынки начали активно восстанавливаться после обвала в январе. Доллар постепенно слабел после резкого взлета. Но на пути этого восстановления была одна проблема - ФРС обещала три раза повысить ставку в 2016 году. В какой-то момент, видимо, стало понятно, что это делать нельзя. Почти перед каждым заседанием были ожидания, что вот-вот повысят ставку, но этого не происходило. И не всегда было понятно почему. Вроде уже было очевидно, что в июне будет повышение. И тут неожиданно выходят шокирующие данные с рынка труда, о которых написал выше. Конечно же, ставку поднимать было нельзя в таких условиях. И рынок с этим согласился. Потом был брекзит, так и дотянули до конца года и только в декабре подняли ставку один раз по итогам года.