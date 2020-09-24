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В пятницу вышли неожиданно слабые данные по рынку труда в США. Ожидалось, что в апреле число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится на 978 тыс, а по факту оказалось всего на 266 тыс (https://t.me/markettwits/136799). В марте же этот показатель составил 770 тыс. Очень странные данные за апрель, учитывая, что никакого ухудшения в американской экономике видно не было. Невольно закрадываются подозрения насчет правдоподобности этих данных.
Чем-то мне это напомнило ситуацию в июне 2016 года. Тогда рынок ожидал прирост занятых на 164 тыс, а вышли просто шокирующие данные о 38 тыс. (см. на графике внизу насколько странно выглядят те данные). Доллар сразу же начал падать колом вниз ко всем валютам, а рынки полетели наверх. В пятницу мы наблюдали очень похожую картину. Но главное даже не в этом, а в том, какие ожидания были тогда и сейчас насчет будущей политики ФРС. В данный момент большинство инвесторов гадают, когда же ФРС объявит о начале сворачивания программы QE. Хорошие данные по рынку труда не оставили бы никакого маневра для главы ФРС. А так данные непонятно какие, поэтому можно продолжать печать по 120 млрд долларов в месяц в рамках программы QE. И вроде как не придраться к г-ну Пауэллу. Рынок труда же "слабый".
В 2016 году ситуация была следующая - фондовые рынки начали активно восстанавливаться после обвала в январе. Доллар постепенно слабел после резкого взлета. Но на пути этого восстановления была одна проблема - ФРС обещала три раза повысить ставку в 2016 году. В какой-то момент, видимо, стало понятно, что это делать нельзя. Почти перед каждым заседанием были ожидания, что вот-вот повысят ставку, но этого не происходило. И не всегда было понятно почему. Вроде уже было очевидно, что в июне будет повышение. И тут неожиданно выходят шокирующие данные с рынка труда, о которых написал выше. Конечно же, ставку поднимать было нельзя в таких условиях. И рынок с этим согласился. Потом был брекзит, так и дотянули до конца года и только в декабре подняли ставку один раз по итогам года.
Мне кажется, что вряд ли это совпадение. Рынок тогда и сейчас готовился к ужесточению со стороны ФРС, а регулятор явно пока не хочет (и тогда не хотел) ничего ужесточать. Судя по всему, это и объясняет столь "неожиданно" слабые данные с рынка труда. Кстати говоря, их же потом еще можно и пересмотреть задним числом. Да, такое практикуется. Так что с этим нет никаких проблем. А инвесторы зато поняли сейчас, что ужесточение ДКП откладывается на неопределенный срок. Так что можно продолжать печатать. Мандат на это получен!
Biden says unemployed offered jobs must take them or lose benefits
U.S. President Joe Biden on Monday defended himself against critics who say expanded unemployment benefits offered in the COVID-19 relief bill passed in March are keeping Americans from taking new jobs.
Biden said the administration will remind U.S. states this week that any unemployed American offered a comparable job must take it or risk losing unemployment benefits. He is also directing the U.S. Labor Department to work with states to reinstate requirements that those receiving unemployment benefits must demonstrate they are actively looking for work.
"If you're receiving unemployment benefits and you're offered a suitable job, you can't refuse that job and just keep getting unemployment benefits," Biden said.